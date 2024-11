Pegando o Cruzeiro de surpresa, o lateral do Racing, Gastón Martirena, marcou um gol com apenas dois minutos de jogo. Com alguma demora na revisão, o VAR acabou anulado o gol por impedimento de Maxi Salas, mas as imagens oferecidas na transmissão causaram muita revolta em internautas na web. Alegando que o angulo das câmeras de vídeo são inconclusivos, alguns fãs de esporte defendem que o time argentino foi "assaltado".

continua após a publicidade

➡️ Racing x Cruzeiro: assista ao vivo à live com os melhores lances da final da Sul-Americana

Que assalto o racing está sofrendo ali — Kássia (@kassiamagela) November 23, 2024

O primeiro Gol do Racing não estava impedido, a tv mostrou… foi um erro absurdo! Um erro grotesco, uma falha enorme, os árbitros do VAR foram responsáveis pelo erro. — Cabo Hernandéz 👮🇧🇷 (@Hernandez343292) November 23, 2024

O primeiro gol anulado é daqueles que não tem como o sistema traçado em linha dar certeza que tava impedido — Thiago Minhoca (@ThiagoMinhoca) November 23, 2024

Anula agora kklkkk namoral o primeiro gol anulado foi um roubo. Isso não pode acontecer em uma final em 2024 com var. Não estava impedido.



Golaço merecido até agora. — 𝘿❜𝙁𝙖𝙩𝙤™ 🐓 (@Gabridefato) November 23, 2024

➡️ Torcedores do Cruzeiro enfrentam dificuldades de acesso à final da Sul-Americana

O primeiro tempo (ainda em andamento) teve, além do gol impedido, outros dois gols do Racing. O primeiro foi marcado por Gastón Martirena, aos 15 minutos, e quatro minutos depois saiu o segundo pelos pés de Adrián Martínez.