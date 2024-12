Web defende Fernando Diniz após rumores de demissão do Cruzeiro

Internautas defenderam o técnico Fernando Diniz após o desabafo dele sobre as especulações de demissão no Cruzeiro. O pronunciamento do treinador aconteceu durante coletiva de imprensa posteriormente a vitória sob o Juventude por 1 a 0, neste domingo (8), no Estádio Alfredo Jaconi, pela última rodada do Brasileirão.

continua após a publicidade

➡️ Veja quais times brasileiros jogam a Libertadores e a Sul-Americana em 2025

➡️ Paulo Pezzolano, livre no mercado, mobiliza torcedores de Cruzeiro e Santos

As notícias sobre uma possível saída do técnico do comando do Cruzeiro circulam na imprensa desde a última quinta-feira (5). Na ocasião, a equipe de Diniz havia protagonizado mais uma derrota no Brasileirão, esta contra o Palmeiras, por 2 a 1, no Mineirão. Apesar dos rumores, a diretoria do clube mineiro ainda não emitiu nenhum comunicado sobre a decisão.

- Estou falando isso aqui, caso isso (demissão) se confirme. Ninguém virou para mim e disse que estou demitido. Eu espero que isso seja mentira (a demissão), porque eu custo a acreditar que uma pessoa chega pata mim e fala: “Você está até o final de 25, pelo menos”. Depois de uma semana, você está fora do negócio. Não tem problema, chega e fala que não tenho resultado, mas nessas condições, não. É muita falta de convicção - disse o treinador.

continua após a publicidade

Repercussão da fala de Fernando Diniz

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Passagem

Diniz chegou ao Cabuloso para substituir Fernando Seabra, em setembro desde ano. As expectativas eram do treinador elevar o nível de competitividade da equipe, mas a aposta não foi um sucesso.

Em 15 jogos disputados sob o comando do Cruzeiro, Diniz conseguiu vencer apenas três: Lanús (1 a 0, que garantiu a vaga na final da Sul-Americana), Criciúma (2 a 1, no Campeonato Brasileiro) e partida deste domingo contra o Juventude. Tendo um aproveitamento de 33,3%.

continua após a publicidade