Fernando Diniz faz desabafo sobre seu futuro no Cruzeiro

Durante a coletiva de imprensa após o jogo contra o Juventude, o técnico do Cruzeiro, Fernando Diniz, desabafou sobre seu futuro no clube. Desde a última quinta-feira (5), dia seguinte à derrota para o Palmeiras, informações de que o treinador deixaria a Toca da Raposa passaram a circular nos bastidores do time mineiro, mas nada era confirmado.

-Sou sério e trato futebol com carinho, amor, e minha vida vai seguir. Me sinto extremamente desrespeitado, porque estou sabendo pela imprensa. O Alexandre me chamou, falou que tudo poderia acontecer, mas uma coisa muito vaga. Estou sabendo desde quinta, sabem mais do que vai acontecer comigo do que eu mesmo. Um desrespeito muito grande, muito mesmo, porque eu tive inúmeras propostas e vim para o Cruzeiro. Não teve clareza nas coisas - fala Fernando Diniz durante a coletiva.

O técnico chegou na equipe no começo do segundo turno do Campeonato Brasileiro e tinha contrato até o final de 2025. O treinador só conseguiu vencer três jogos de 15 disputados: Lanús (1 a 0, que garantiu a vaga na final da Sul-Americana), Criciúma (2 a 1, no Campeonato Brasileiro) e partida deste domingo (8) contra o Juventude, por 1 a 0. O aproveitamento geral é de 33,3%.

Fernando Diniz desabafa sobre seu futuro no Cruzeiro, "Sou uma pessoa!" (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

- Eu espero que isso seja mentira (a demissão), porque eu custo a acreditar que uma pessoa chega para mim e fala: “Você está até o final de 25, pelo menos”. Depois de uma semana, você está fora do negócio. Não tem problema, chega e fala que não tenho resultado, mas nessas condições, não. É muita falta de convicção - completou o técnico.

Para completar, Diniz aponta que não se arrepende de ter ido para o Cruzeiro e que se dedicou ao máximo para entregar o melhor possível - Eu não vivo assim, acho uma mediocridade viver assim. Não me resumo ao placar final. Não sou campeão da Libertadores, sou muito mais do que isso, sou uma pessoa - completa o técnico.