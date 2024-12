O Cruzeiro venceu o Juventude por 1 a 0 neste domingo (8), pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo com a vitória, a Raposa não consegue alcançar a vaga para a Libertadores devido a vitória do Bahia sobre o Atlético-GO. O Juventude, por sua vez, termina o campeonato na 14° colocação e com vaga para a Sul-Americana.

O jogo no Alfredo Jaconi foi marcado por inumeras reclamações, uma delas resultou na expulsão do atacante do Juventude, Marcelinho, que estava no banco de reservas, após reclamar da falta cometida pelo companheiro perto do banco da equipe da casa. Mesmo com a vitória, o Cruzeiro dependia da derrota do Bahia, que não aconteceu, para se classificar para a Libertadores.

Lucas Silva, do Cruzeiro, arrancou com liberdade pelo meio e encontrou o companheiro Tevis dentro da área. O garoto de apenas 18 anos, dominou e finalizou rápido, no canto do gol de Gabriel.

-Estou muito feliz pelo primeiro gol. Tenho uma história linda, fui dispensado em 2021, agora tenho essa oportunidade. Quero só agradecer ao Cruzeiro, por confiar no meu trabalho, e a Deus, meus familiares, ao Diniz e aos meus companheiros - afirmou Tevis durante a saída para o intervalo.

Cruzeiro vence Juventude mas não consegue a vaga para a Libertadores (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

No últimos minutos do jogo, Alan Ruschel e Matheus Pereira discutem e a partida fica paralizada por cerca de nove minutos. Ambos os jogadores são expulsos pela discução. No total, foram três cartões vermelhos e quatro amarelos. Depois do apito final, a comissão técnica e jogadores do Juventude invadiram o campo para cobrar a árbitra, Edina Batista Alves, sobre o tempo de acréscimo.