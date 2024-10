Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/10/2024 - 14:30 • Rio de Janeiro

O lateral Guillermo Varela, do Flamengo, foi flagrado entre os torcedores do Peñarol que vandalizavam o Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. As cenas de terror na orla da praia rapidamente circularam na internet e a presença do jogador Rubor-Negro entre os criminosos foi motivo de revolta entre os torcedores que pedem sua rescisão de contrato imediata.

Balanço geral da confusão

Ao todo, dois ônibus de torcedores do Penãrol estavam estacionados na orla da praia do Recreio dos Bandeirantes durante o conflito. Ainda não há informações de feridos no confronto e nem quantos torcedores foram detidos, mas estima-se que número se aproxime de 200 homens. O batalhão de Polícia de Choque e o Corpo de Bombeiros foram acionados para agir na confusão.

Torcedores do Peñarol vandalizam Recreio do Bandeirantes (Foto: Reprodução)

A partida

O primeiro confronto da semifinal da Libertadores entre Botafogo e Peñarol acontece nesta quarta-feira (23), às 21h30, no Estádio Nilton Santos. A expectativa é de um policiamento reforçado para a realização da partida após as cenas lamentáveis protagonizadas durante a tarde.