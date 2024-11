Adriano Imperador relembra festa com 18 mulheres: ‘Sempre gostei de jogo grande’

Adriano lançou livro biográfico na última quarta-feira (Foto: Reprodução/YouTube)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/11/2024 - 11:29 • Rio de Janeiro (RJ)

A carreira de Adriano Imperador foi marcada por muitos gols e conquistas, mas também por polêmicas. O ídolo do Flamengo decidiu abrir o jogo e contar histórias sobre a vida no livro biográfico "Adriano, meu medo maior". Um dos relatos abordados foi uma festa do ex-jogador com 18 mulheres.

Na obra, que contém mais de 500 páginas, o antigo atacante relembrou um episódio em que foi visitar com os amigos uma casa de prostituição no Rio de Janeiro. No meio da noite, o ex-jogador decidiu realizar uma festa em um motel.

- Coloquei meu roupão, pedi o meu uísque e comecei a relaxar. Virei para a rapaziada e decretei: 'Hoje eu vou levar todo mundo. Hoje vai ser festival do Adriano no Vips' (Motel famoso do Rio de Janeiro). Mandei mensagem para uns conhecidos e organizei a Zona - iniciou o ex-jogador.

De acordo com Adriano, 18 mulheres foram chamadas para o evento. Além dele e das garotas, apenas outros dois amigos estavam presentes. Ao relembrar o feito, o ex-jogador brincou com o fato de sempre ter gostado de jogo grande.

- Não estou exagerando. Chamei 18 garotas. 'Pode vir que eu tô pagando. A festa vai ser boa'. Chegamos no motel com 18 meninas e três caras. Um dos guerreiros se apaixonou e ficou com uma 'mina' a noite toda. Sobraram 17 para dois, mas eu sempre gostei de jogo grande. Nunca me intimidei com os desafios da vida - concluiu.

Biografia de Adriano

O lançamento do livro biográfico de Adriano aconteceu na última quarta-feira (13). O ex-jogador marcou presença no evento, que aconteceu na livraria Travessa do Barra Shopping, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. No local, ele deu entrevistas e autógrafos para fãs.