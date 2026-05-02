Cena bizarra em Palmeiras x Santos viraliza: 'Nunca vi isso'

Palmeiras e Santos estão se enfrentando no Allianz Parque, neste sábado (2), em jogo válido pela 14° rodada do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, uma cena bizarra no clássico viralizou nas redes sociais.

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Na entrada dos times em campo, uma cena inusitada aconteceu: o Palmeiras entrou em campo com a equipe de arbitragem, e o Santos permaneceu no vestiário. Na execução do hino nacional, o Peixe ainda não estava no gramado.

Nas redes sociais, torcedores se chocaram com a cena antes da bola rolar para Palmeiras x Santos. Veja o momento e a repercussão abaixo:

Veja vídeo do momento inusitado e os comentários

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Palmeiras x Santos se enfrentam no Allianz Parque (Foto: Juliana Yamaoka/Lance!)

Onde assistir o jogo entre Palmeiras e Santos

Palmeiras e Santos se enfrentam neste sábado, a partir das 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico terá transmissão do Premiere (pay-per-view). Clique para assistir no Premiere.

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A equipe de Abel Ferreira ocupa a liderança da competição com 32 pontos, seis à frente do vice-líder Flamengo, que tem 26 e um jogo a menos. Ao todo, são dez vitórias, dois empates e apenas uma derrota, com saldo positivo de 13 gols.

No último compromisso, o Palmeiras empatou em 1 a 1 com o Cerro Porteño, no Paraguai, resultado que fez a equipe perder a liderança do Grupo F para o Sporting Cristal.

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O Santos ocupa a 17ª posição, dentro da zona de rebaixamento, com 14 pontos, mesma pontuação de Atlético-MG e Internacional, 15º e 16º colocados, respectivamente. A campanha soma três vitórias em 14 jogos, além de cinco empates e cinco derrotas.

Neymar dificilmente será utilizado como titular no clássico devido ao gramado sintético do Allianz Parque. O camisa 10, no entanto, não está descartado como opção no banco de reservas.

As equipes se enfrentaram uma vez na atual temporada, ainda pela fase de grupos do Campeonato Paulista. Na ocasião, o Palmeiras venceu por 1 a 0, em janeiro, com gol de Allianz. O duelo foi disputado na Arena Barueri.

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