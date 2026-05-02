Torcida do Botafogo manda recado a Franclim Carvalho após derrota para o Remo

O Botafogo perdeu para o Remo por 2 a 1, na tarde deste sábado (2), em jogo válido pela 14° rodada do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, torcedores do Glorioso mandaram um recado ao técnico Franclim Carvalho.

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O Alvinegro abriu o placar logo cedo, mas fez péssimo segundo tempo e perdeu de virada para o Remo pelo placar de 2 a 1. Ferraresi marcou para o time da casa, e Alef Manga e Jajá garantiram a vitória para o Rei da Amazônia.

➡️Alexander Barboza vira assunto em Botafogo x Remo

Nas redes sociais, o técnico Franclim Carvalho foi muito criticado depois da derrota do Botafogo para o Remo no estádio Nilton Santos. Veja os comentários abaixo:

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Botafogo sofreu a virada em casa para o Remo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Veja comentários sobre o treinador

Como foi o jogo entre Botafogo e Remo

Com sua principal característica no trabalho de Franclim Carvalho, a intensidade, o Botafogo começou em alta pressionando o Remo e abriu o placar cedo, aos 12 minutos, com Frraresi após cobrança de escanteio. A equipe visitante, por sua vez, explorou bem a transição e levou perigo à meta defendida por Neto, acertando a trave e parando em grande intervenção do goleiro alvinegro.

O Botafogo poderia ter descido para o vestiário com um placar elástico, mas abusou das chances desperdiçadas. A mais clara foi com Kadir, que recebeu bom passe de Medina, saiu cara a cara com Marcelo Rangel e chutou para fora.

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Os erros deram o roteiro após o intervalo, e o ditado mais falado do futebol entrou em cena: "quem não faz, leva". O Botafogo perdeu muitos gols e errou defensivamente na mesma proporção na segunda etapa, vendo o Remo aproveitar e virar o marcador.

Primeiro com Alef Manga, aproveitando desvio errado de Bastos na marcação, e depois com Jajá, já nos acréscimo aproveitando contra-ataque. Um resultado catastrófico para quebrar a série invicta do Alvinegro, que já durava nove jogos.