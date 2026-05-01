Copa, traição e música: a linha de tempo do relacionamento entre Shakira e Piqué

Por mais de uma década, Shakira e Gerard Piqué viveram um relacionamento que uniu o universo do pop e do futebol em escala global. Entre encontros em meio à Copa do Mundo, declarações públicas de amor, a construção de uma família e um término cercado por polêmicas, a trajetória do casal ganhou contornos de novela com capítulos que seguiram repercutindo mesmo após a separação.

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A história começa em 2010, durante um dos maiores eventos esportivos do planeta.

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2010: Um encontro improvável na Copa do Mundo

Foi nos bastidores do videoclipe de "Waka Waka (This Time for Africa)", música oficial da Copa do Mundo da África do Sul, que Shakira e Piqué se cruzaram pela primeira vez. À época, o zagueiro defendia o Barcelona e a seleção espanhola, enquanto a cantora colombiana era a responsável pelo hino do torneio.

Apesar da breve participação de Piqué no clipe, o encontro marcou o início de uma conexão. Anos depois, Shakira revelou que sequer acompanhava futebol e não sabia quem ele era. Ainda assim, chamou sua atenção.

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Já Piqué contou que tomou a iniciativa: enviou uma mensagem à cantora perguntando como estava o clima na África do Sul. A conversa evoluiu rapidamente — e ganhou um tom quase profético quando ele disse que precisaria chegar à final da Copa para reencontrá-la.

A Espanha não apenas chegou à decisão como conquistou o título mundial, criando o cenário perfeito para o início da relação.

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Shakira e Piqué durante o inicio do relacionamento. (Foto: Robert Marquardt/Getty)

2011: O namoro se torna público

Após meses de especulações, o casal decidiu assumir o relacionamento. Em 29 de março de 2011, Piqué publicou nas redes sociais uma foto ao lado de Shakira com a legenda "Les presento a mi sol".

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Pouco tempo depois, o romance ganhou uma de suas primeiras imagens icônicas: durante um show da turnê The Sun Comes Out, em Barcelona, o jogador subiu ao palco ao lado de companheiros de equipe e protagonizou um beijo com a cantora diante do público.

A foto publicada em suas redes sociais para anunciar o relacionamento. (Foto: Reprodução)

2012–2013: A chegada de Milan e a formação da família

Em setembro de 2012, Shakira anunciou que estava grávida do primeiro filho. A notícia levou a cantora a cancelar compromissos profissionais para priorizar a gestação.

Um dos compromissos seria sua participação no iHeartRadio Music Festival de 2012 por um ótimo motivo. A vencedora do Grammy anunciou que ela e Piqué estavam esperando seu primeiro filho .

— Como alguns de vocês já devem saber, [meu namorado] Gerard [Piqué] e eu estamos muito felizes aguardando a chegada do nosso primeiro bebê!. Neste momento, decidimos priorizar este momento único em nossas vidas e adiar todas as atividades promocionais planejadas para os próximos dias — escreveu em seu site.

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No dia 22 de janeiro de 2013, nasceu Milan Piqué Mebarak, em Barcelona. O casal celebrou publicamente a chegada do filho, explicando o significado do nome em diferentes culturas.

Naquele período, Shakira também destacou o papel de Piqué como pai presente. Segundo ela, o jogador participava ativamente dos cuidados com o bebê, desde trocar fraldas até dar banho — algo que a cantora descreveu como essencial em sua rotina.

Anúncio do primeiro filho do casal nas redes sociais. (Foto: Reprodução)

2014–2015: Segundo filho e estabilidade familiar

Dois anos depois, em agosto de 2014, Shakira confirmou a segunda gravidez.

Sasha Piqué Mebarak nasceu em 29 de janeiro de 2015, ampliando a família. Assim como no nascimento do primogênito, o casal compartilhou detalhes sobre o nome do filho.

— Sim, estamos esperando nosso segundo bebê!! Obrigada por todas as mensagens de carinho! — escreveu ela.

Nesse período, Shakira e Piqué mantinham uma imagem de estabilidade, conciliando agendas internacionais com a criação dos filhos em Barcelona.

O anúncio do segundo filho nas suas redes sociais. (Foto: Reprodução)

2017: Desafios pessoais e apoio no relacionamento

Apesar da fase familiar consolidada, dificuldades surgiram. Em 2017, Shakira enfrentou uma hemorragia nas cordas vocais que a obrigou a interromper sua carreira temporariamente. A perda da voz teve impacto profundo em sua vida pessoal e emocional.

— Ele brinca dizendo que você pensaria que gostaria que sua esposa ficasse calada — mas quando eu tive que ficar quieta, ele se sentiu como um daqueles ex-presidiários que recebem a liberdade e não sabem o que fazer com ela — disse Shakira ao The Guardian sobre suas interações com Piqué.

Em entrevistas posteriores, a cantora descreveu o período como extremamente difícil, afirmando que se tornou uma pessoa mais pessimista e amarga. Segundo ela, Piqué presenciou esse momento delicado de perto — o que expôs a intimidade do relacionamento para além dos holofotes.

— Eu não era otimista. Eu era muito pessimista. Era uma pessoa amarga de se conviver", disse ela antes de acrescentar: "Gerard viu o pior de mim".

2018-2019: Declarações de ambos em seus trabalhos

O ano de 2018 foi um dos períodos em que Shakira e Gerard Piqué mais evidenciaram a sintonia do relacionamento, com demonstrações públicas que misturaram carreira, conquistas e afeto.

Em 29 de janeiro de 2018, a cantora celebrou a vitória na 60ª edição do Grammy Awards, onde venceu na categoria de Melhor Álbum Pop Latino com El Dorado. Apesar de não comparecer à cerimônia, realizada no Madison Square Garden, em Nova York, Shakira comemorou de forma íntima ao lado de Piqué.

Nas redes sociais, o casal apareceu em um momento descontraído, pulando em trampolins enquanto cantava "Me Enamoré", faixa do álbum premiado. A música, que narra justamente o início da história entre os dois — desde o encontro na Copa do Mundo até o envolvimento amoroso.

Meses depois, em 11 de agosto de 2018, foi a vez de Shakira se manifestar publicamente sobre um momento importante na carreira do companheiro. Piqué anunciou sua aposentadoria da seleção espanhola, encerrando um ciclo que incluiu a conquista da Copa do Mundo de 2010.

Publicação em homenagem à aposentadoria de Piqué. (Foto: Reprodução)

— Amor, encerrou-se uma etapa que sempre guardaremos em nossos corações — escreveu. — Um dos momentos mais felizes da minha vida foi te ver vencer em 2010 e comemorar com a Espanha campeã.

2020: O casamento nunca foi prioridade

Mesmo após anos juntos e dois filhos, o casal nunca oficializou a união. Em entrevista ao programa 60 Minutes, Shakira explicou que o casamento a "apavorava".

A cantora afirmou que preferia manter a dinâmica de namoro para preservar o desejo e a expectativa dentro da relação. A declaração chamou atenção e revelou uma visão pouco convencional sobre compromisso, especialmente diante de uma relação já consolidada.

— Para falar a verdade, casamento me apavora. Não quero que ele me veja como esposa. Prefiro que ele me veja como namorada — explicou ela.

2022: O fim de um ciclo

Após 11 anos juntos, Shakira e Piqué anunciaram a separação em 4 de junho de 2022.

— Lamentamos confirmar que estamos nos separando. Pedimos privacidade neste momento para o bem-estar de nossos filhos, que são nossa prioridade máxima. Agradecemos antecipadamente a compreensão e o respeito de todos — afirmou.

A notícia da separação de Shakira e Piqué surgiu depois que o jornal espanhol El Periódico noticiou que Piqué estava morando separado da cantora e dos filhos .

Meses depois, Shakira descreveu o período como "as horas mais sombrias" de sua vida.

— Permaneci em silêncio, tentando assimilar tudo. É difícil falar sobre isso, principalmente porque ainda estou passando por isso e porque estou sob os holofotes — completou.

Shakira disse que tem sido igualmente desafiador para seus dois filhos, que ela tem com Piqué.

— Tentei esconder a situação dos meus filhos. Tento fazer isso para protegê-los, porque essa é a minha principal missão na vida. Mas aí eles ouvem coisas na escola, contadas pelos amigos, ou se deparam com notícias desagradáveis ​​na internet, e isso os afeta, sabe? — explicou.

2022: A dor transformada em música

Pouco tempo após a separação, Shakira passou a canalizar suas emoções em novos projetos musicais. Em outubro, lançou "Monotonía", parceria com Ozuna, cuja narrativa aborda o desgaste emocional de um relacionamento.

No videoclipe que acompanha a música, que parece ser uma analogia de como a cantora está se sentindo desde a separação de Piqué — Shakira aparece chorando em um supermercado antes de ser baleada no peito. Durante o restante do vídeo, ela caminha com um buraco no corpo, carregando consigo o próprio coração pulsante. O vídeo termina com Shakira trancando o coração em um cofre.

Em novembro, o ex-casal anunciou que havia chegado a um acordo de custódia dos filhos. A decisão previa a mudança da cantora para Miami com Milan e Sasha, buscando um ambiente mais estável e próximo da família materna.

2023: Exposição, indiretas e novos capítulos

O ano seguinte foi marcado por grande exposição pública.

Em janeiro, Shakira lançou "BZRP Music Session #53", colaboração com Bizarrap, que rapidamente ganhou repercussão mundial pelas críticas diretas a Piqué e à sua nova companheira, Clara Chía Martí.

Pouco depois, o ex-jogador assumiu oficialmente o novo relacionamento nas redes sociais.

Em fevereiro, a cantora voltou ao tema em "TQG", parceria com Karol G, reforçando o discurso de superação após o término e sua letra critica o jogador e sua nova namorada.

"Desculpe, eu já peguei outro avião / Não vou voltar aqui / Não quero outra decepção", canta Shakira, provavelmente fazendo referência à sua recente mudança de Barcelona para Miami com seus filhos, Milan e Sasha. "Você anda por aí dizendo que é um campeão / E quando eu precisei de você / Você mostrou a sua pior versão."

A cantora de "Hips Don't Lie" continua: "Desculpe, querido, eu deveria ter te mandado embora há um tempo / Uma loba como eu não é para novatos / Uma loba como eu não é para caras como você / Sou boa demais para você, e é por isso que você está com alguém igual a você."

Mais adiante na música, Shakira critica Piqué e sua decisão de namorar uma jovem de 23 anos.

"Te desejo boa sorte com a minha suposta substituta / Nem sei o que te aconteceu", ela canta. "Eu valho o dobro de 22 anos / Você trocou uma Ferrari por um Twingo / Você trocou um Rolex por um Casio / Você está indo rápido demais, vá mais devagar / Muito tempo na academia, mas seu cérebro também precisa de um pouco de trabalho."

Gerard Piqué e Clara Chía Martí assumem relacionamento. (Foto: Reprodução)

No mesmo período, Shakira passou a falar mais abertamente sobre o relacionamento. Em entrevistas, afirmou que sempre acreditou em um amor duradouro e revelou que enfrentou o fim como um processo doloroso, especialmente pelos filhos.

Em junho, surgiram rumores de um novo romance com Lewis Hamilton, embora sem confirmação oficial.

Ainda naquele mês, a cantora fez uma das declarações mais impactantes desde a separação: disse ter descoberto uma suposta traição de Piqué enquanto seu pai estava internado em estado grave na UTI.

— Tudo aconteceu ao mesmo tempo. Minha casa estava desmoronando — afirmou.

2024: Sacrifícios e reavaliações

Já em 2024, Shakira revisitou o passado ao afirmar que colocou sua carreira em segundo plano durante anos para acompanhar a trajetória de Piqué no futebol europeu.

Durante uma entrevista (realizada em espanhol) com Enrique Acevedo do Canal Estrellas, Shakira falou abertamente sobre sua separação.

— Sempre fui muito dependente emocionalmente [dos homens] tenho que confessar isso. Eu era apaixonada pelo amor. De uma forma ou de outra, consegui aprender com outra perspectiva e sinto que ficarei bem sozinha. Quando uma mulher precisa enfrentar [dificuldades] na vida, ela sai mais forte — afirmou ao apresentador.

A cantora de "Hips Don't Lie" acrescentou que finalmente se sente "suficiente" sem um homem ao seu lado.

— Eu me sinto completa porque sinto que posso contar comigo mesma, e tenho dois filhos que dependem de mim. Preciso ser mais forte que um leão. Essa força, para ser real e não uma fachada... precisa ser o resultado de muita dor — compartilhou a cantora.

2024–2025: Apoio e reconstrução emocional

No fim de 2024, a cantora revelou que contou com o apoio de Chris Martin durante o processo de separação. De acordo com Shakira, o músico a procurava diariamente, oferecendo suporte emocional em um dos momentos mais difíceis de sua vida.

Já o ex-jogador, se pronunciou pela primeira vez dois anos depois afirmando que a história não teria sido bem contada.

— No final das contas, a verdade sobre o que aconteceu não foi bem contada. Não tenho controle sobre isso. Mas estou rodeado das pessoas certas, minha família, amigos, aqueles que realmente me conhecem — disse o ex-jogador.

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