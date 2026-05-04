Flamengo x Vasco quebra recorde do Brasileirão na TV Globo

O clássico entre Flamengo e Vasco, disputado no último domingo, dia 3, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, quebrou recorde de transmissão na Rede Globo. A partida registrou a maior audiência do torneio dentro da cidade do Rio de Janeiro.

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O confronto narrado por Everaldo Marques marcou 28 pontos de audiência e 46% de participação, superando em 90% (+13 pontos) a média da faixa dos últimos quatro domingos. Este é também o melhor desempenho da competição na praça desde o confronto entre Flamengo e Ceará, exibido em 3 de dezembro de 2025.

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Pedro em Flamengo x Vasco (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Como foi Flamengo x Vasco?

Texto por: Pedro Cobaela

A primeira etapa começou com o Flamengo impondo seu ritmo e controlando as ações, enquanto o Vasco se mostrava nervoso, acumulando erros. O rubro-negro precisou de apenas sete minutos para abrir o placar, com o atacante Pedro. Após o gol, o Vasco até conseguiu equilibrar mais o jogo, mas pecou nas finalizações e desperdiçou algumas oportunidades.

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Um segundo tempo em que o Vasco voltou mais animado, tentando impor seu ritmo. Ainda assim, a falta de confiança e de capricho nas jogadas próximas à área adversária acabou impedindo o empate. Aos 13 minutos, Pedro apareceu novamente. Dentro da área, o atacante sofreu um pisão de Paulo Henrique. O árbitro Wilton Pereira Sampaio foi chamado ao VAR e assinalou a penalidade. Na cobrança, Jorginho deslocou Léo Jardim e ampliou o placar. O Vasco diminuiu com Robert Renan, de cabeça, e no último lance da partida, o volanta Hugo Moura, que tinha acabado de entrar, deixou tudo igual.

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