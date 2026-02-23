O técnico Filipe Luís revelou que recebeu um telefonema do zagueiro Danilo para tratar das declarações sobre o episódio de injúria racial envolvendo Vini Jr. A ligação aconteceu um dia depois da coletiva de imprensa do treinador do Flamengo na Argentina, que provocaram críticas.

Após a fala do treinador, Danilo, que costuma se posicionar sobre temas além do futebol, havia compartilhado nas redes sociais uma declaração de três anos atrás. Na publicação, ele afirmava que "as pessoas brancas precisam escutar".

Após a convincente vitória contra o Madureira, Danilo voltou a se posicionar sobre assuntos extra-campo. Mais uma vez o zagueiro foi elogiado por sua postura e liderança.

O Flamengo no Campeonato Carioca

O Flamengo bateu o Madureira por 3 a 0 neste domingo (22), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. De La Cruz, Arrascaeta (de pênalti) e Luiz Araújo marcaram os gols.

Com o resultado, o Flamengo pode até mesmo perder por dois gols para o Madureira no jogo da volta, marcado para segunda-feira (2 de março) também no Maracanã, que ainda assim estará na final do Estadual. Antes, porém, o time encara o Lanús na próxima quinta-feira (26) pelo jogo de volta da decisão da Recopa Sul-Americana.

