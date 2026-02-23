Torcedores do Flamengo reagem a atitude de Arrascaeta: 'Estranho'

Uma atitude do ídolo Arrascaeta deixou torcedores do Flamengo com uma pulga atrás da orelha na noite deste domingo (22). Com direito a gol do camisa 10, o Rubro-Negro venceu o Madureira por 3 a 0 pelo Campeonato Carioca.

No Maracanã, Nicolas de La Cruz abriu o placar para o Flamengo, Arrascaeta ampliou e Luiz Araújo fechou a conta. Depois de marcar, o camisa 10 do Rubro-Negro não comemorou o gol, pegou a bola e correu para o meio do campo.

Nas redes sociais, a atitude de Arrascaeta chamou atenção entre torcedores do Flamengo. Alguns rubro-negros não gostaram do gesto, mas outros entenderam o lado do jogador. Veja a cena e os comentários abaixo:

Arrascaeta bate pênalti do seu 100° em Flamengo x Madureira (Foto: Delmiro Dos Santos Junior/Mochila Press/Gazeta Press)

Veja atitude do camisa 10 e repercussão dos torcedores

Arrascaeta alcançou marca histórica pelo Flamengo

Arrascaeta alcançou mais uma marca histórica com a camisa do Flamengo, neste domingo (22). Em duelo válido pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca, o uruguaio marcou um dos três gols rubro-negros na vitória sobre o Madureira. Além dele, De La Cruz e Luiz Araújo também balançaram as redes.

O maior vencedor da história do Flamengo, Arrascaeta chegou a marca de 100 gols pelo time carioca. Apesar da marca importante alcançada, a equipe comandada por Filipe Luís vive um começo de temporada irregular e foi cobrada pelos torcedores presentes no Maracanã. Isso porque, na próxima quinta-feira (26), o Rubro-Negro encara o Lanús valendo o título da Recopa Sul-Americana.

