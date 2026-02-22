Scarpa ironiza encontro com ex-companheiro envolvido em polêmica com Criptomoeda

O confronto entre Atlético-MG e América-MG, que terminou em empate por 1 a 1 neste domingo (22), pela ida da semifinal do Campeonato Mineiro, contou com um reencontro minimamente curioso: Gustavo Scarpa e Willian Bigode. Ex-companheiros de Palmeiras, a dupla se envolveu em um escândalo que rompeu a amizade em 2023 após o meia do Galo cair em um golpe de criptomoedas por intermédio de uma empresa apresentada pelo atual atacante do Coelho.

No confronto realizado na Arena MRV, os dois respeitaram o protocolo de início do confronto e se cumprimentaram de forma cordial. Porém, após o duelo, Scarpa foi perguntado sobre a situação e respondeu em tom de ironia.

— Emocionante (risos). Várias emoções ali. É uma situação complicada, a gente tinha uma amizade muito maneira, mas ele decidiu seguir por outro caminho. Agora é paciência, torcer para que tudo se resolva o quanto antes. A situação é muito preto no branco, e não vejo a hora de receber o que é meu por direito — disparou Gustavo.

O caso polêmico entre Scarpa e Willian Bigode

Em 2023, Gustavo Scarpa caiu em um golpe de criptomoedas por intermédio de Willian Bigode, acusado de ter apresentado a empresa de criptomoedas Xland Holding ao ex-companheiro. De acordo com processos divulgados, o jogador do Galo investiu mais de R$ 4 milhões no esquema da operadora e foi levado a acreditar que teria um retorno de 3,5% a 5% ao mês.

A Xland, de acordo com os depoimentos de Scarpa, se apropriou do dinheiro para fazer investimentos e não devolveu a quantia solicitada. O jogador também processou a WLJC, empresa de gestão de capital que tinha Willian Bigode como sócio-proprietário e atendia outros jogadores de futebol. Em conversa antes do golpe, Willian Bigode, à época no Palmeiras, convence Scarpa e dá garantia de ''conhecimento apenas sobre a Xland, mas não por outras empresas'' e reafirma ''toda ética, fidelidade e ética com a Xland'' - em áudio divulgado inicialmente pela "Band".

Em campo, Atlético e América ficaram no empate por 1 a 1. Dudu balançou as redes pelo Galo, mas Yarlen empatou para o Coelho. A volta acontece no próximo domingo (1), às 18h (de Brasília), na Arena Independência.