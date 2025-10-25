Virginia volta a Madri após impor condição a Vini Jr; entenda

O relacionamento entre Virginia Fonseca e Vini Jr caminha para um novo capítulo. O envolvimento entre o atacante do Real Madrid e a influenciadora começou há alguns meses e viveu altos e baixos. A empresária, inclusive, teria colocado ponto final na relação, após mensagens vazadas do jogador com outras mulheres.

continua após a publicidade

➡️Recado? Virginia canta música romântica após interação com Vini Jr

Apesar do afastamento recente, Vini Jr mostrou interesse em se reaproximar de Virginia. O atleta chegou a fazer um pronunciamento nas redes sociais pedindo desculpas para a influenciadora. A nota do atacante foi publicada após o vazamento de conversas dele com outras mulheres.

Reaproximação e possível encontro de Virginia e Vini Jr

Após um tempo afastados, Virginia postou nas redes sociais que estava em Madri. No entanto, ao contrário das outras vezes em que se hospedou na casa do jogador, a empresária não deu detalhes de onde se acomodaria desta vez.

continua após a publicidade

Rumores de possível affair de Vini Jr e Virginia cresceram nas últimas semanas (Foto: Reprodução)

De acordo com a apuração do Lance!, a retomada da relação entre os dois "só depende dela". Já, segundo a matéria publicada pelo "Metrópoles", Virginia estaria disposta a manter uma relação discreta, para não atrapalhar a imagem do camisa 7 e desagradar a sua equipe. Porém, a influenciadora teria colocado a condição de "não ser escondida" por Vini.

A matéria do portal também afirma que Vini Jr já avisou a amigos próximos que pretende assumir o namoro com Virginia Fonseca ainda este final de semana. O comunicado deve ser feito de maneira pública e direta.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Virginia Fonseca vive relacionamento com Vini Jr (Foto: Reprodução/Instagram)

Momentos do casal

De acordo com o jornal "Extra", durante o relacionamento, a influenciadora investiu aproximadamente R$100 mil em passagens e combustível para seu jatinho particular, acumulando cerca de 60 horas de voo. Virginia realizou três viagens a Madri, incluindo um deslocamento rápido para participar de sua coroação como rainha de bateria da Grande Rio em 20 de setembro.

Na primeira viagem, em 1º de setembro, Virginia utilizou seu jatinho particular para visitar Vini Jr. Nas duas seguintes, em 17 de setembro e 1º de outubro, optou por voos comerciais na classe executiva. O término ocorreu poucos dias depois de Virginia ter assistido a uma partida do Real Madrid vestindo uma camisa autografada pelo jogador.