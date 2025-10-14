Virginia toma decisão após ‘término’ polêmico com Vini Jr; entenda

Segundo o “Portal Léo Dias”, Virginia Fonseca está com viagem marcada para encontrar Vini Jr em Madri, no final de outubro. Desta vez, a influenciadora estará acompanhada de toda a família, incluindo os filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Depois da visita à Europa, eles seguirão para Dubai, nos Emirados Árabes.

Ainda de acordo com o portal, a viagem está marcada para o próximo dia 24 de outubro. Até o momento, Virginia se encontrou com Vinicius Jr na Espanha em três oportunidades. No entanto, o affair entre eles passou por uma turbulência após o vazamento de conversas do jogador com outras mulheres. Dias depois, ele pediu desculpas publicamente e enviou flores e uma carta à influenciadora.

No último final de semana, Virginia confirmou que estava disposta a dar uma segunda chance ao craque do Real Madrid. Em meio as polêmicas envolvendo o casal, a influenciadora elogiou o pedido de desculpas de Vini Jr.

Início do relacionamento entre Vini Jr e Virginia

Os primeiros contatos entre Virginia e Vini Jr aconteceram pelo Instagram em julho deste ano. O primeiro encontro presencial ocorreu durante a festa de aniversário de 25 anos do atleta, realizada no Rio de Janeiro em 19 de julho. A própria influenciadora mencionou que "acha" que começou a ficar com o jogador em setembro.

Diante da relação, os fãs do jogador e da influenciadora apelidaram o romance como "Vivini". Os encontros do casal aconteceram principalmente em Madri, onde o jogador possui uma mansão avaliada em R$ 45 milhões, além de Marbella e Rio de Janeiro.

Momentos do casal

De acordo com o jornal "Extra", durante o relacionamento, a influenciadora investiu aproximadamente R$100 mil em passagens e combustível para seu jatinho particular, acumulando cerca de 60 horas de voo. Virginia realizou três viagens a Madri, incluindo um deslocamento rápido para participar de sua coroação como rainha de bateria da Grande Rio em 20 de setembro.

Na primeira viagem, em 1º de setembro, Virginia utilizou seu jatinho particular para visitar Vini Jr. Nas duas seguintes, em 17 de setembro e 1º de outubro, optou por voos comerciais na classe executiva. O término ocorreu poucos dias depois de Virginia ter assistido a uma partida do Real Madrid vestindo uma camisa autografada pelo jogador.