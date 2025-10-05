menu hamburguer
Vidente faz previsão para São Paulo x Palmeiras ‘Energia muito baixa’

Abel busca vitória contra rival para se aproximar do Flamengo

Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/10/2025
07:10
Flaco López e Vitor Roque, atacantes do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)
Flaco López e Vitor Roque, atacantes do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
O Palmeiras enfrenta o São Paulo em clássico válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo (5). A equipe comandada por Abel Ferreira busca os três pontos para diminuir a diferença de três pontos que a separa do líder Flamengo. O vidente Mauricio, do canal Fanáticos no YouTube, realizou uma análise do confronto através do lançamento de cartas.

O tarólogo indica que o São Paulo enfrentará dificuldades no primeiro tempo, apresentando energia abaixo do esperado, enquanto o Palmeiras demonstra uma aura mais equilibrada para o jogo.

- Vejo o São Paulo com uma energia muito baixa, mas também não vejo saindo um empate. Minha previsão é de vitória para o time visitante, uma vitória do Palmeiras neste clássico - declarou o vidente.

Treino do Palmeiras na Academia de Futebol
Jogadores aviverdes em treinamento na Barra Funda (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Bahia x Flamengo e São Paulo x Palmeiras podem definir rumo do Brasileirão

Os times de Filipe Luís e Abel são os favoritos destacados ao título do Campeonato Brasileiro, com elencos fortes e histórico de conquistas recentes. Se o Flamengo empatar ou perder, e o Palmeiras vencer o São Paulo, a diferença de 3 pontos poderia ser zerada ou invertida, intensificando a disputa pelo título.

O Flamengo chega como o time a ser batido, em busca de manter a liderança e abrir vantagem. Uma vitória consolidaria sua posição, mas o jogo é fora de casa, na Arena Fonte Nova, onde o Bahia tem bom desempenho e pode impor dificuldades com seu estilo de jogo ofensivo.

O Palmeiras, em ótima fase e como vice-líder, precisa vencer para pressionar o Flamengo e assumir a ponta, especialmente se houver tropeço contra o Bahia.

Possíveis cenários:

Ambos vencem: Status mantido, com Flamengo ainda líder, mas pressão do Palmeiras na cola continua.
Flamengo tropeça e Palmeiras vence: Palmeiras assume a ponta, mudando o rumo da disputa.
Ambos tropeçam: Abre espaço para perseguidores como Cruzeiro, tornando a briga mais aberta.

