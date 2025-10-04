Técnico do Real Madrid cita fator positivo de Vini Jr após noite de gala

Técnico do Real Madrid, Xabi Alonso citou um fator positivo de Vini Jr após a noite de gala do jogador diante do Villarreal. Em coletiva, o treinador descreveu o brasileiro como decisivo e revelou o que gostou de ver no camisa sete.

- Vinicius teve uma atuação decisiva. Eu gosto quando vejo Vini sorrir. Precisamos de todos. Vini é muito, muito importante para a equipe e para o clube por tudo o que gera. Gostei não só pelo gol. Desequilibrou e criou muitos problemas para Mouriño.

Em uma partida sem grande brilho do elenco, Vini Jr foi eleito um dos principais nomes em campo do Real Madrid pelo "Marca". O atacante recebeu uma nota sete, principalmente por sua atuação no segundo tempo após uma etapa inicial tímida.

Pela primeira vez na temporada, Vini Jr conseguiu balançar as redes duas vezes em um mesmo jogo com a camisa do Real Madrid. O atacante também foi responsável por gerar outras ocasiões de gols e o grande protagonista na vitória por 3 a 1 sobre o Villarreal.

Temporada de Vini Jr no Real Madrid

Na atual temporada, Vini Jr chegou a 10 jogos disputados com o Real Madrid, tendo marcado cinco gols e contribuído com quatro assistências. O atleta é o segundo jogador mais decisivo da equipe merengue atrás somente de Kylian Mbappé.

