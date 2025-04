Ídolo do Real Madrid, Vini Jr. é sinônimo de bom humor e alegria por onde passa. Dessa vez, o camisa 7 foi elogiado por Mina Bonino, esposa de Federico Valverde, meio-campista do clube espanhol. Através das redes sociais, a mulher postou um vídeo do encontro entre o brasileiro e o filho do casal no estacionamento do Santiago Bernabeu, após a derrota para o Valencia, pelo Campeonato Espanhol.

- Nesse dia, Vini havia perdido um pênalti e saiu para brincar com Bauti. Por isso nós estaremos sempre agradecidos, porque ele nunca está mau-humorado. Por isso meus filhos o amam tanto - escreveu Mina.

Documentário de Vini Jr.

Vinicius Jr, um dos principais jogadores brasileiros na Europa, irá ganhar um documentário para chamar de seu e já tem data para ir ao ar. 'Baila, Vini' fará sua estreia na Netflix em 15 de maio e promete emocionar os apaixonados por futebol. O trailer foi divulgado pela plataforma de streaming nesta terça-feira e adianta momentos emocionantes do ano mais desafiador da carreira do jogador

A produção aborda os eventos de 2024, quando o Vini Jr enfrentou lesões e tornou-se uma voz ativa contra o racismo nos estádios. O craque brasileiro também soltou o grito da garganta com a conquista da taça da Champions League, sendo eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa The Best.

O filme aborda ainda outros pontos-chave da vida do jogador com acesso privilegiado aos bastidores de momentos que o fã anseia em assistir: Baila, Vini passa pela estreia do craque no Flamengo, sua convocação para a Seleção Brasileira, além de mostrar ao público a complexa estrutura que permite que Vini prepare corpo e mente para competir no mais alto nível do futebol mundial.

