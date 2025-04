Melhor do mundo na última temporada, Vini Jr voltou a passar por momentos delicados no Real Madrid de Carlo Ancelotti. A mão pesou especialmente após a eliminação para o Arsenal, na última semana, pelas quartas de final da Champions League. No domingo (20), uma atuação boa na vitória que manteve os Blancos na briga pelo título espanhol. Mesmo sem marcar, Vini foi um dos destaques.

O camisa 7 chegou a balançar as redes do adversário, porém, o gol acabou sendo anulado pelo VAR. Mesmo assim, Vini manteve sua intensidade e contribuiu para Valverde marcar nos minutos finais da partida. Em coletiva, o técnico Carlo Ancelotti assumiu a má fase do brasileiro. No entanto, reforçou sua importância para o elenco.

— Ele é um jogador extraordinário. Vinicius teve uma atitude fantástica, fez um gol, acertou duas ou três bolas no gol, e no segundo tempo ficou esgotado. Foi determinante, como sempre. (...) Não têm sido dias felizes para ele nem para nós, mas gostei muito da sua reação, ele vai ser muito importante nos próximos jogos. Pelo o que é em campo e pela sua atitude — disse o treinador.

Vini Jr atuou durante os 90 minutos contra o Bilbao, sendo o jogador que mais levou perigo ao adversário. Ao todo, foram quatro chutes e duas chances perigosas criadas. Ele também somou seis passes decisivos, além de três no último terço do campo. Ao todo, foram 71 ações com a bola e 13 dribles tentados.

Árbitro anula gol de Vini Jr em Real Madrid x Athletic Bilbao (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)

A vitória coloca o Real Madrid com 69 pontos em La Liga, quatro atrás do líder Barcelona. A equipe volta aos gramados já nesta quarta-feira (23), quando visita o Getafe. O jogo é o último antes da final da Copa do Rei, que acontece no sábado (26), contra o Barcelona.

Números de Vini Jr na temporada

Mesmo questionado pela torcida, Vini Jr segue tendo papel fundamental no Real Madrid de Ancelotti na temporada. Somando todas as competições, o brasileiro já marcou 20 gols e contribuiu com 14 assistências em 46 partidas.

O brasileiro só fica atrás de Kylian Mbappé na artilharia do Real Madrid na temporada. Em seu primeiro ano frente ao clube da capital espanhola, o francês, que atua como centroavante, soma 32 gols. Vale frisar, porém, que Vini Jr foi o artilheiro do time na Champions, com oito gols.