Vini Jr. compartilhou foto de Carbonero, ou seria Carbonicius?

A comemoração do primeiro gol do Internacional no 2 a 0 sobre o Grêmio, no Gre-Nal 445, pela partida de ida da decisão do Campeonato Gaúcho, no sábado (8), cruzou o Atlântico e foi parar mais exatamente em Madrid. É que Vini Jr compartilhou foto de Carbonero comemorando igual a ele no story do seu Instagram. Aliás, no domingo (9), o atacante do Real Madrid marcou um golaço no 2 a 1 sobre o Rayo Vallecano, e festejou da mesma forma.

O gesto imitado pelo colombiano: colocar a mão no rosto e fazer o sinal de um tiro.

Postagem de Vini Jr. sobre comemoração de Carbonero. Foto: Reprodução Instagram

É bom lembrar que a “relação” entre os dois camisas 7 é mais antiga. Nos seus tempos de Racing, um colega de time apelidou o colombiano de Carbonicius, em razão da aparência e das características de velocidade e drible do colorado serem parecidas com o merengue. Isso até rendeu um vídeo de Vini saudando Carbonero no X (antigo Twitter).

🤯🇧🇷🇨🇴 El saludo de VINICIUS JR. para JOHAN CARBONERO. pic.twitter.com/azGnwxgjFa — Data Racing 👑 (@DataRacingOK) December 11, 2024

Primeiro gol foi homenagem a Guerreiro

A brincadeira juntando os nomes dos dois foi feita pelo ex-companheiro de Academia Roger Martínez. Colombiano como o colorado, viu, guardadas as proporções, semelhanças no estilo de ambos.

– O apelido de Carbonicius é por (Carbonero) parecer com Vinicius. Não só fisicamente, mas na forma de jogar também. No Brasil irá muito bem. Ele se adapta rápido e dará muitas alegrias ao Internacional. Pode acreditar – disse Martínez há época da transferência.

O Carbonero chegou neste ano ao Beira-Rio e tem sido titular desde o primeiro jogo da semifinal, contra o Caxias, marcando dois gols desde estreia. No primeiro, na vitória por 2 a 0 sobre o São José, homenageou Paulo Guerreiro, imitando o peruano, com as duas mãos como se fossem pistolas atirando.