Após eliminação, Jimmy Butler parece estar curtindo as férias antes do início a próxima temporada. Nos playoffs da NBA, o ala do Golden State Warriors foi superado pelo Minnesota Timberwolves em cinco jogos intensos. O astro, então, recebeu grande atenção nas redes sociais na noite do último sábado (24), ao cantar ao lado de J. Balvin durante uma festa.

Veja vídeo de Jimmy Butler

O momento compartilhado nas redes sociais pelo cantor colombiano, que marcou o jogador do Warriors. Em meio a cantoria animada, o astro ainda recebeu um elogio de Balvin ao ser nomeado de "rei das festas de aniversário".

Com um microfone na mão, Jimmy Butler apareceu cantando o sucesso "Let Me Love You", do cantor Mario, lançada em 2004. O ala do Warriors estava em cima do palco diante do colombiano, a quem parecia "dedicar" a música.

Como foi as quartas da NBA para o Warriors?

A classificação na primeira fase dos playoffs da NBA foi sofrida para o Golden State Warriors, que precisou de sete jogos para superar o Houston Rockets. Do outro lado, o Minnesota Timberwolves venceu após "apenas" cinco jogos contra o Los Angeles Lakers e estava descansado na estreia das quartas de final.

Apesar da "vantagem", o Timberwolves sofreu uma derrota dolorida por 99 a 88 dentro de casa no jogo 1 e viu o Warriors sair na frente. A lesão de Stephen Curry, no entanto, mudou todo o desenvolvimento da série.

Assim, o time de Minnesota não perdeu mais, embalando quatro vitórias seguidas dentro e fora de casa, em San Francisco. O confronto terminou, na última quarta-feira (14), com o jogo 5 por 121 a 110. Antes, os jogos 2, 3 e 4 tiveram um placar de 117 a 93, 102 a 97 e 117 a 110, respectivamente.