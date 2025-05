NBA: Astro do Pacers desistiu de ser padre para jogar basquete

O camaronês Pascal Siakam, astro do Indiana Pacers, foi o cestinha do jogo 2, com 29 pontos, na partida entre Pacers e Knicks pelos playoffs da NBA. Mas ele tem uma história única em comparação com outros atletas da liga americana: quando era adolescente, o ala estudou para se tornar padre, mas acabou abandonando essa vocação para se dedicar ao basquete.

Por influência do pai, Tchamo, que era prefeito de Makénéné, em Doula, Camarões, o jovem Pascal se matriculou no seminário San Andrés, na cidade de Bafia, a cerca de 120 km da capital Yaundé, para estudar e se tornar padre. Porém, o jogador não se adaptou e chegou a piorar seu comportamento para ser expulso da instituição.

Em 2011, quando tinha 17 anos, Pascal começou a jogar com seus irmãos mais velhos, que haviam defendido suas faculdades no basquete universitário. Anos depois, o astro do Pacers foi selecionado para o acampamento "Basquete Sem Fronteiras", organizado pela NBA junto com a FIBA (Federação Internacional de Basquete) para promover o esporte em países pouco desenvolvidos.

<strong>Pascal Siakam</strong> em ação pelo Indiana Pacers (Foto: Christian Petersen / AFP)

Em 2016, foi draftado pelo Toronto Raptors, onde foi campeão em 2019 e no final de 2024, foi trocado para o Indiana Pacers.

Na temporada atual, o ala-pivô possui 20 pontos, seis assistências e três rebotes em média e é um dos principais jogadores do elenco de Indiana.

Próximo jogo entre Pacers e Knicks

O Pacers venceu os dois primeiros confrotos fora de casa e agora vai para Indiana para tentar fechar a série. As equipes se enfrentam neste domingo (25), às 21h (de Brasília), no Gainbridge Fieldhouse, em Indiana.