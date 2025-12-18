Leitura labial revela discussões de Yuri Alberto em Corinthians x Vasco
Yuri Alberto e Matheuzinho discutiram durante a partida
Um vídeo de leitura labial publicado pelo especialista Gustavo Machado revela detalhes da confusão entre o atacante Yuri Alberto e o lateral Matheuzinho no empate entre Corinthians e Vasco da Gama por 0 a 0, na Neo Química Arena, pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil.
O treinador do Timão também se envolveu em uma discussão. Ao término da partida, na descida para o vestiário, Dorival foi flagrado xingando um torcedor que estava presente na arquibancada.
Dorival explica discussão com torcedor em Corinthians x Vasco
- É muito simples, eu tenho o máximo respeito pelos torcedores e entendo tudo em qualquer reação, em qualquer momento, em qualquer circunstância. Agora esse rapaz, com frequência, ele faz a mesma coisa, tanto com os jogadores quanto com os membros da comissão técnica. Hoje ele precisava ouvir de alguém uma resposta, apenas isso. Mas é o mesmo que sempre, que frequenta aquele setor ali há um bom tempo. Ele tem todo o direito de falar o que ele quiser. Agora, falando as coisas que ele falou, ofendendo, sendo ofensivo como ele for, ele vai ouvir porque ninguém tem sangue de barata - explicou Dorival Júnior.
Final da Copa do Brasil
Corinthians e Vasco empataram por 0 a 0 no duelo de ida da final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (17), na Neo Química Arena. O Timão não conseguiu aproveitar o apoio da Fiel para levar vantagem para o jogo de volta no Maracanã e viu Fernando Diniz se sobressair em relação a Dorival Júnior nos primeiros 90 minutos da decisão.
O Corinthians não conseguiu furar a marcação do Vasco e criou poucas oportunidades no ataque. Foi a equipe carioca que teve mais chances, terminando a partida com 12 finalizações contra oito dos mandantes.
As equipes voltam a se encontrar no próximo domingo (21), no Maracanã, no Rio de Janeiro. A bola rola às 18h (de Brasília). Em caso de novo empate, com ou sem gols, a decisão da Copa do Brasil será nas penalidades.
