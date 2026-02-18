Em busca do bicampeonato: veja quais nomes do atual elenco do Flamengo conquistaram o título da Recopa

O Flamengo visita o Lanús, da Argentina, nesta quinta-feira (19), pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana de 2026. As equipes se enfrentam às 21h30 (de Brasília), no Estádio Ciudad de Lanús. O Rubro-Negro, que vai em busca do bicampeonato internacional, conta com remanecentes da equipe que levantou o troféu em 2020.

Do atual elenco do Flamengo, Arrascaeta, Bruno Henrique, Pedro e Léo Pereira são os únicos jogadores que estavam no clube contra o Independiente Del Valle e seguem vestindo a camisa rubro-negra.

Jogadores do Flamengo na Recopa de 2020 (Foto: Marcelo Cortes / Flamengo)

Membros da comissão técnica também foram campeões da Recopa pelo Flamengo

Outros dois nomes do Flamengo campeão em 2020 também seguem no clube, mas fora das quatros. O técnico Filipe Luís e o auxiliar técnico Rodrigo Caio foram titulares na conquista no Maracanã. Ou seja, fazem parte do pequeno número de jogadores que conquistaram o troféu da Recopa.

Filipe Luís comemora título da Recopa com Jorge Jesus (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

Na ocaisão, Flamengo e Independiente Del Valle empataram por 2 a 2 no jogo de ida, no Equador. Já no Brasil, o Rubro-Negro venceu por 3 a 0, com gols de Gerson (2x) e Gabigol, e conquistou o troféu da Recopa Sul-Americana.

Ficha técnica Flamengo x Independiente Del Valle pela Recopa

RECOPA SUL-AMERICANA

FLAMENGO 3 X 0 INDEPENDIENTE DEL VALLE

Estádio: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data: 26/02/2020, às 21h30 (de Brasília)

Público/Renda: 64.504 pagantes/69.986 presentes/R$ 5.396.997,50

Cartão amarelo: Gustavo Henrique e Gerson (FLA), Franco (IND)

Cartão vermelho: Willian Arão (FLA) e Cabeza (IND)

Gols: Gabigol, 18'/1ºT (1-0), Gerson, 16'/2ºT (2-0), Gerson, 43'/2ºT (3-0)

FLAMENGO: Diego Alves; Rafinha, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Arrascaeta (Vitinho, 30'/2ºT) e Everton Ribeiro (Michael, 41'/2ºT); Pedro (Thiago Maia, 24'/1ºT) e Gabigol. Técnico: Jorge Jesus.

INDEPENDIENTE DEL VALLE: Pinos; Preciado, Schunke, Luis Segovia (Cabeza, 20'/2ºT), Beder Caicedo (Guerrero, 9'/2ºT); Cristian Pellerano, Alan Franco e Lorenzo Faravelli (Nieto, 28'/2ºT); Sánchez, Jacob Murillo e Gabriel Torres. Técnico: Miguel Ángel Ramírez.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.