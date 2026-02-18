Lanús x Flamengo – Palpites, análise e odds
Veja os palpites para Lanús x Flamengo pela Recopa Sul-Americana
Confira os palpites do Lance! para Lanús x Flamengo pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana 2026. O duelo acontece nesta quinta-feira (19/02), no Estádio Néstor Díaz Pérez, a partir das 21h30 (horário de Brasília). O Mais Querido entra em campo em busca do seu primeiro título na temporada, após perder a última oportunidade na decisão da Supercopa do Brasil.
Palpite do Lance para Lanús x Flamengo (19/02/2026)
A expectativa é de uma partida com pelo menos três gols, considerando a relevância do confronto e o perfil recente das equipes. O Flamengo buscará a vitória fora de casa para levar a decisão ao Maracanã no jogo de volta, tentando administrar a vantagem na sequência e encaminhar a conquista do primeiro título da temporada.
O El Granate também apresenta frequência ofensiva considerável, e seus jogos recentes têm registrado placares mais abertos, o que reforça o prognóstico de gols.
- Quatro dos últimos cinco jogos do Granate terminaram com mais de 2,5 gols
- Os três últimos compromissos do Rubro-Negroterminaram com pelo menos três gols
- O Mengão sofre, em média, 1,5 gols por partida
- O Mais Querido marcou 12 gols nas últimas cinco partidas
Outros palpites para Lanús x Flamengo
Um placar relativamente alto reforça a possibilidade de ambos marcarem. Nos últimos sete jogos do Flamengo, houve gols para os dois lados em seis oportunidades. Além disso, o Lanús marcou e sofreu gols em cinco dos últimos seis compromissos, dado que sustenta a tendência de redes balançando para ambas as equipes.
No mercado disciplinar, a projeção é de partida controlada, com no máximo cinco cartões. Três dos últimos cinco jogos do Flamengo terminaram com menos de 5,5 advertências, e as duas equipes somam média combinada de 4,47 cartões por jogo.
Há também indícios consistentes de que o Rubro Negro abra o placar. O Lanús sofreu o primeiro gol em três dos últimos quatro jogos, enquanto o Flamengo saiu na frente em quatro dos últimos seis compromissos. Por fim, vale destacar que o Grana sofre, em média, 13 chutes por partida, fator que amplia a probabilidade de pressão ofensiva adversária.
Análise e Forma dos Times
Lanús - Momento e escalação
O Lanús entra em campo em busca de recuperação, após ter sido derrotado pelo Flamengo por 3 x 0 no último confronto entre as equipes. A sequência recente também não é positiva, com derrota para o Independiente por 2 x 0 e dois empates consecutivos, 1 x 1 contra o Talleres e 2 x 2 diante do Instituto.
Para o confronto, o Grana não contará com nomes importantes do elenco. Marcelino Moreno, Rodrigo Castillo e Raul Loaiza seguem no departamento médico e são desfalques confirmados.
Provável escalação do Lanús: Losada; Guidara, Carlos Izquierdoz, Dominguez e Sasha Marcich; Medina, Agustin Cardozo, Eduardo Salvio, Marcelino Moreno e Carrera; Rodrigo Castillo. Técnico: Mauricio Pellegrino
Flamengo - Momento e escalação
O Flamengo volta a enfrentar o Lanús em um duelo que remete ao último encontro entre as equipes, ocorrido em 2012, pela Copa Libertadores, quando o Rubro Negro terminou como campeão. Agora, mesmo atuando fora de casa, a equipe carioca busca manter a superioridade histórica no confronto. O momento recente é positivo. O Flamengo venceu Botafogo, Vitória e Sampaio Corrêa em sequência, demonstrando recuperação de desempenho e maior consistência coletiva.
Para o compromisso, o time não contará com Guillermo Varela, que apresentou dores no tornozelo. Jorginho e Saúl Ñíguez seguem no departamento médico. Gonzalo Plata também não foi relacionado e sequer viajou para a Argentina.
Provável escalação do Flamengo: Rossi; Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Evertton Araújo, Lucas Paquetá, Arrascaeta e Everton Cebolinha; Pedro. Técnico: Filipe Luís
Confronto direto e estatísticas de Lanús x Flamengo
O histórico recente entre Lanús e Flamengo é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos cinco jogos entre Lanús e Flamengo
- 12/04/2012 — Flamengo 3 x 0 Lanús (Copa Libertadores)
- 15/02/2012 — Lanús 1 x 1 Flamengo (Copa Libertadores)
Estatísticas e curiosidades de Lanús e Flamengo
- O Flamengo apresenta alta média de finalizações, com 15,2 chutes por partida
- O Mengão também registra elevado volume de ataques perigosos, com média de 70 por jogo, o equivalente a 0,8 por minuto
- Em confrontos diretos, a média de gols entre Lanús e Flamengo é de 2,5 por partida
- Os dois últimos encontros entre as equipes terminaram sem cartões
- O Lanús concentra mais gols no segundo tempo, especialmente entre os minutos 61 e 75. Por outro lado, a equipe mandante sofre mais gols entre o fim do primeiro tempo e o início da segunda etapa, no intervalo dos minutos 45 a 60
Comparação de Odds para Lanús x Flamengo
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols na partida:
|Casa
|Lanús é campeão
|Flamengo é campeão
Betsson
Superbet
Bet365
Resumo dos palpites do Lance para Lanús x Flamengo
