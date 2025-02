Vidente prevê Flamengo x Botafogo: ‘Superação emocional’ e ‘estratégias inovadoras’

O confronto entre Flamengo e Botafogo desta quarta-feira (12), pelo Campeonato Carioca, entrou para a rodada de previsões do vidente Luiz Filho, conhecido por suas previsões no canal Renascer das Cartas. O vidente utilizou o tarô para prever o resultado da partida, enxergando uma vantagem para o Flamengo, interpretando as cartas que simbolizam as equipes e o contexto do jogo.

Vidente explica previsão para Flamengo x Botafogo

Representado pela carta "O Louco", o Flamengo parece inclinado a adotar estratégias surpreendentes e inovadoras, com o Ás de Ouro sugerindo que o time possui elementos decisivos em seu elenco. Em contrapartida, o Botafogo, simbolizado pela carta "A Morte", enfrenta desafios significativos, embora a carta "Dois" indique uma potencial superação emocional e determinação para equilibrar a disputa.

Previsão do vidente repete vitória do Flamengo sobre o Botafogo (Foto: Fernando Torres/AGIF)

Como os times chegam para o clássico?

O clássico carioca é válido pela sétima rodada do campeonato estadual, jogo adiado por conta da Supercopa do Brasil, entre os clubes, no dia 2 de fevereiro.

Com o time titular, o Glorioso encara o Flamengo para dar início à sequência decisiva pelos primeiros títulos da temporada. Já o técnico Filipe Luís irá promover mudanças no Flamengo.

Seguindo o cronograma do Flamengo neste início de ano, não será surpresa se alguns jogadores forem poupados, como Gerson e Pulgar. Após o clássico de sábado, o treinador rubro-negro falou sobre não esgotar fisicamente o elenco no Carioca.

