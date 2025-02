A declaração polêmica de Filipe Luís sobre o Fluminense após o clássico contra o Flamengo no Maracanã foi debatida pelos jornalistas Fábio Sormani e Felippe Facincani durante o podcast da "Placar". Em entrevista coletiva, o técnico rubro-negro disparou sobre o rival carioca: "O Fluminense não tem o peso do Flamengo de ter que se impor".

continua após a publicidade

➡️ Sormani pede nova regra no Brasileirão para ‘acabar com farra’ de Abel Ferreira, do Palmeiras

- Isso que o Filipe Luís falou é muito pesado. Você não pode falar um troço desse do Fluminense! - disse Fábio Sormani.

- O Felipe não tem nenhum direito de falar o que ele disse, não é ético da parte dele falar do sistema do Fluminense. Pegou muito mal, mal demais, eu acho que é ridículo. É ridículo, é ridículo, é ridículo. Tem que ter respeito. O Felipe Luís foi ridículo e sem noção - concordou Facincani.

- A gente tem elogiado tanto o Felipe, defendendo que ele pode ser futuramente o técnico da Seleção Brasileira. Tem que tomar cuidado... - concluiu.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Confira a aspa de Filipe Luís sobre o Fluminense

- Jogo ruim? Na verdade, é um jogo difícil, Fla-Flu nunca é fácil. O adversário tem suas armas. O Fluminense não tem o peso do Flamengo de ter que se impor, então é mais fácil destruir do que construir. Fizeram uma grande marcação nos nossos meio-campistas. Acredito que as melhores chances foram nossas, não lembro de nenhuma chance deles. Foi só o primeiro jogo do ano contra eles. Valorizo o esforço dos meus jogadores, tudo que eu pedi eles fizeram.

Números do treinador pelo Flamengo

Os números de Filipe Luís no comando técnico do Flamengo evidenciam o bom trabalho do treinador. Em 21 jogos (oficiais), a sua equipe conquistou 13 vitórias, além de sete empates e uma derrota.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo