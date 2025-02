Neymar pode garantir o chope de 200 torcedores se marcar contra o Corinthians

A expectativa para o clássico entre Corinthians e Santos nesta quarta-feira (12) é grande. Em Curitiba, a partida contará com uma aposta interessante: 200 chopes serão distribuídos caso Neymar marque um gol ou dê uma assistência no clássico.

O Bávaro Bar Churrasco & Burguer é um dos principais restaurantes da tradicional Rua 24 Horas, ns capital paranaense. O local funciona no “coração” da cidade e preparou a distribuição de chopes caso Neymar balançe as redes pela primeira vez após voltar para o futebol brasileiro.

Com a possibilidade do craque não jogar os 90 minutos, a expectativa fica ainda mais alta para sua performance no clássico. Se ele brilhar, a comemoração será por conta da casa.

- Ao longo dos anos, temos visto o quanto esse clássico mexe com os torcedores e o quanto Neymar era esperado de volta aos gramados brasileiros. A nossa expectativa para esse jogo é enorme, e se ele marcar ou der assistência, vamos celebrar esse momento especial com todos os curitibanos que irão acompanhar a partida com a gente. Clássico é sempre imprevisível, e estamos prontos para oferecer uma experiência inesquecível aos nossos clientes - comenta Luiz Breda, cofundador do Bávaro.

Neymar pode garantir o chope de 200 torcedores se marcar ou dar assistência contra o Corinthians (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O bar fica localizado na Rua Visconde de Nácar, no Centro de Curitiba. O ponto turístico funciona de segunda a sábado, das 11h às 23h.

Onde assistir Corinthians e Santos

Corinthians e Santos se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. A partida válida pela nona rodada do Paulista terá transmissão da Record (canal aberto), CazéTv (Youtube), UOL Play (streaming), Nosso Futebol (streaming) e Zapping TV (streaming).

