Japão x Brasil: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Quatro dias após golear a Coreia do Sul, o Brasil volta a campo nesta terça-feira (14) para enfrentar o Japão. O amistoso em Tóquio será o sexto jogo da Seleção Brasileira sob o comando do italiano Carlo Ancelotti. A partida está marcada para às 7h30 (de Brasília).

Ancelotti comandou um único treino em Tóquio para o jogo desta terça-feira. O treinador deverá praticamente repetir a formação que atropelou a Coreia do Sul, mas ele antecipou uma mudança ainda quando convocou o Brasil: diante do Japão, Hugo Souza, do Corinthians, será o goleiro titular.

A repetição do time é um indicativo de que o treinador já começa a definir uma base na Seleção para a Copa do Mundo de 2026. Vale lembrar que titulares importantes, como o goleiro Alisson, o zagueiro Marquinhos e o atacante Raphinha não foram convocados por estarem lesionados.

Japão x Brasil será o antepenúltimo jogo da Seleção este ano. No próximo mês, a equipe nacional fará mais dois amistosos, desta vez diante de times do continente africano.

Após goleada sobre a Coreia do Sul, Brasil volta a campo para enfrentar o Japão. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

✅ FICHA TÉCNICA

JAPÃO X BRASIL

AMISTOSO

📆 Data e horário: Terça-feira, 14 de outubro de 2025, às 7h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Ajinomoto Stadium, em Tóquio (Japão)

📺 Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechado) e GE TV (streaming)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Não informado

🚩 Assistentes: Não informado

🖥️ VAR: Não informado

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

JAPÃO (Técnico: Hajime Moriyasu)

Zion Suzuki; Seko, Watanabe e Junnosuke Suzuki; Ito, Sano, Tanaka e Nakamura; Minamino, Doan e Ogawa.

BRASIL (Técnico: Carlo Ancelotti)

Hugo; Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Rodrygo; Estêvão, Matheus Cunha e Vini Jr.