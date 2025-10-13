Japão x Brasil: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações
Seleção faz segundo amistoso em seu giro pela Ásia
Quatro dias após golear a Coreia do Sul, o Brasil volta a campo nesta terça-feira (14) para enfrentar o Japão. O amistoso em Tóquio será o sexto jogo da Seleção Brasileira sob o comando do italiano Carlo Ancelotti. A partida está marcada para às 7h30 (de Brasília).
Ancelotti comandou um único treino em Tóquio para o jogo desta terça-feira. O treinador deverá praticamente repetir a formação que atropelou a Coreia do Sul, mas ele antecipou uma mudança ainda quando convocou o Brasil: diante do Japão, Hugo Souza, do Corinthians, será o goleiro titular.
Ficha do jogo
A repetição do time é um indicativo de que o treinador já começa a definir uma base na Seleção para a Copa do Mundo de 2026. Vale lembrar que titulares importantes, como o goleiro Alisson, o zagueiro Marquinhos e o atacante Raphinha não foram convocados por estarem lesionados.
Japão x Brasil será o antepenúltimo jogo da Seleção este ano. No próximo mês, a equipe nacional fará mais dois amistosos, desta vez diante de times do continente africano.
Confira as informações do amistoso entre Japão x Brasil
✅ FICHA TÉCNICA
JAPÃO X BRASIL
AMISTOSO
📆 Data e horário: Terça-feira, 14 de outubro de 2025, às 7h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Ajinomoto Stadium, em Tóquio (Japão)
📺 Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechado) e GE TV (streaming)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Não informado
🚩 Assistentes: Não informado
🖥️ VAR: Não informado
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
JAPÃO (Técnico: Hajime Moriyasu)
Zion Suzuki; Seko, Watanabe e Junnosuke Suzuki; Ito, Sano, Tanaka e Nakamura; Minamino, Doan e Ogawa.
BRASIL (Técnico: Carlo Ancelotti)
Hugo; Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Rodrygo; Estêvão, Matheus Cunha e Vini Jr.
