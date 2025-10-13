menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Japão x Brasil: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Seleção faz segundo amistoso em seu giro pela Ásia

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/10/2025
07:30
Onde Assistir ao amistoso Japão x Brasil
imagem cameraJapão e Brasil fazem amistoso em Tóquio nesta terça-feira
  • Matéria
  • Mais Notícias

Quatro dias após golear a Coreia do Sul, o Brasil volta a campo nesta terça-feira (14) para enfrentar o Japão. O amistoso em Tóquio será o sexto jogo da Seleção Brasileira sob o comando do italiano Carlo Ancelotti. A partida está marcada para às 7h30 (de Brasília).

➡️Clique aqui para assistir ao vivo.

Ancelotti comandou um único treino em Tóquio para o jogo desta terça-feira. O treinador deverá praticamente repetir a formação que atropelou a Coreia do Sul, mas ele antecipou uma mudança ainda quando convocou o Brasil: diante do Japão, Hugo Souza, do Corinthians, será o goleiro titular.

Ficha do jogo

escudo japão
JAP
escudo brasil cbf seleção brasileira
BRA
AMISTOSO
Data e Hora
Terça-feira, 14 de outubro de 2025, às 7h30 (horário de Brasília)
Local
Ajinomoto Stadium, em Tóquio (Japão)
Árbitro
Onde assistir
SporTV

A repetição do time é um indicativo de que o treinador já começa a definir uma base na Seleção para a Copa do Mundo de 2026. Vale lembrar que titulares importantes, como o goleiro Alisson, o zagueiro Marquinhos e o atacante Raphinha não foram convocados por estarem lesionados.

Japão x Brasil será o antepenúltimo jogo da Seleção este ano. No próximo mês, a equipe nacional fará mais dois amistosos, desta vez diante de times do continente africano.

Ataque da Seleção Brasileira Brasil x Coreia do Sul amistoso
Após goleada sobre a Coreia do Sul, Brasil volta a campo para enfrentar o Japão. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

➡️De volta ao Japão com a Seleção, Richarlison descarta volta imediata ao Brasil

Confira as informações do amistoso entre Japão x Brasil

✅ FICHA TÉCNICA
JAPÃO X BRASIL
AMISTOSO

📆 Data e horário: Terça-feira, 14 de outubro de 2025, às 7h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Ajinomoto Stadium, em Tóquio (Japão)
📺 Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechado) e GE TV (streaming)

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Não informado
🚩 Assistentes: Não informado
🖥️ VAR: Não informado

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

JAPÃO (Técnico: Hajime Moriyasu)

Zion Suzuki; Seko, Watanabe e Junnosuke Suzuki; Ito, Sano, Tanaka e Nakamura; Minamino, Doan e Ogawa. 

BRASIL (Técnico: Carlo Ancelotti)

Hugo; Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Rodrygo; Estêvão, Matheus Cunha e Vini Jr. 

