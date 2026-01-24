Flamengo finaliza preparação para o clássico com o Fluminense; veja a provável escalação

O Flamengo finalizou, na manhã deste sábado (24), no Ninho do Urubu, a prepração para o clássico com o Fluminense. As equipes se enfrentam no domingo, às 18h (de Brasília), no Maracanã. O time de Filipe Luís chega motivado para enfrentar o Tricolor das Laranjeiras, já que vem de vitória por 1 a 0 sobre o Vasco. Assim como foi na última rodada, o Rubro-Negro entrará em campo com força máxima.

Após a decisão de antecipar a estreia do elenco principal na temporada, por conta dos resultados ruins do time sub-20 no início do estadual, o Flamengo seguirá com a "cavalaria" na competição. A tendência é que o treinador rode o time. Diante deste cenário, jogadores como Léo Ortiz, Samuel Lino e Pedro podem começar jogando neste domingo.

Pedro durante treino no Ninho do Urubu (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

A novidade na lista de relacionados será Andrew. O goleiro, reforço para a temporada, foi regularizado na CBF e na Ferj e pode ficar à disposição de Filipe Luís.

Arrascaeta é presença incerta no clássico, assim como Jorginho. Os meias seguem planejamento especializado. O mesmo acontece com Ayrton Lucas. Por outro lado, Danilo, De La Cruz e Saúl, sob cuidados do departamento médico, não jogam.

Provável escalação

O Flamengo deve enfrentar o Fluminense com: Rossi (Andrew); Varela (Royal), Léo Ortiz, Vitão e Alex Sandro; Pulgar, Evertton Araújo e Carrascal; Luiz Araújo (Plata), Samuel Lino (Cebolinha) e Pedro (Bruno Henrique).

Situação do Rubro-Negro na classificação do Campeonato Carioca

Com a vitória contra o Vasco, o Flamengo chegou aos quatro pontos. Atualmente, ocupa a quinta posição do Grupo B, ainda na zona dos times que disputarão o playoff contra o rebaixamento. O líder é o Botafogo, com seis.

Flamengo terá sequência pesada nos próximos dias

Após o jogo contra o Fluminense, o Flamengo terá três jogos seguidos contra outros times grandes do futebol brasileiro. O primeiro será contra o São Paulo, pelo Brasileirão, no dia 28 de janeiro. Posteriormente, encara o Corinthans, em Brasília, pela decisão da Supercopa do Brasil. Três dias depois recebe o Internacional no Maracanã, também pelo Brasileirão.

Data Jogo Competição 25/01 Fluminense x Flamengo Campeonato Carioca 28/01 São Paulo x Flamengo Brasileirão 1/02 Flamengo x Corinthians Supercopa do Brasil 4/02 Flamengo x Internacional Brasileirão

