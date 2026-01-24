Torcedores do Fluminense aprovam atitude do Flamengo: 'Incrível'

Fluminense e Flamengo vão se enfrentar, neste domingo (25), em jogo válido pelo Campeonato Carioca. Por incrível que pareça, por maior que seja a rivalidade entre os clubes, muitos tricolores aprovaram uma atitude do Rubro-Negro.

continua após a publicidade

O Cariocão está prestes a sediar o primeiro Fla-Flu da temporada 2026, e o confronto já começou a movimentar as redes sociais. Antes do clássico, o perfil oficial do Rubro-Negro publicou uma arte com Cartola, ilustre torcedor do Fluminense, e Jorge Ben Jor, ícone torcedor do Flamengo.

➡️Torcedores do Fluminense suplicam por contratação: 'Agora'

Nas redes sociais, a atitude do Flamengo encantou torcedores do Fluminense, que se manifestaram sobre a iniciativa. Veja a foto e a reação dos rivais do Rubro-Negro:

continua após a publicidade

➡️ Decisão do West Ham com Paquetá agita torcedores do Flamengo: 'Vai cair'

Flamengo e Fluminense em duelo pelo Brasileirão de 2025 (Foto: Thiego Mattos/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Veja foto e a repercussão na web

Fluminense e Flamengo se enfrentam no Maracanã

Fluminense e Flamengo se enfrentam pela primeira vez no ano, em confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Carioca. A bola rola neste domingo (25), a partir das 18h (horário de Brasília), no Maracanã.

Em confrontos diretos, o Flamengo leva vantagem sobre o Fluminense, especialmente nos últimos dez jogos, com cinco vitórias, três empates e apenas duas derrotas, além de chegar como atual campeão do Brasileirão Série A, da Libertadores e do Campeonato Carioca.

continua após a publicidade

O Tricolor vem embalado após vencer o Nova Iguaçu por 3 x 2 na última rodada, em uma partida movimentada, com dois gols de Servena e um de Everaldo. O resultado colocou a equipe na vice-liderança do Grupo A, somando seis pontos e reforçando a confiança do elenco neste início de competição. O Fluminense enfrentará o Flamengo com o time principal.

🤑 Aposte na vitória do Fluminense ou do Flamengo! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

O Flamengo conquistou seu primeiro triunfo no Campeonato Carioca ao vencer o Vasco por 1 x 0, em um clássico marcado por muita intensidade rubro-negra. Até então, a equipe vinha atuando majoritariamente com jogadores do sub-20, mas a ameaça de um possível rebaixamento no estadual motivou a utilização de atletas mais experientes. O Flamengo deve manter o time principal contra o Fluminense.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas