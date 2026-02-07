Torcida do Atlético-MG manda recado a Sampaoli após tropeço no Mineiro
Galo empatou com o Athletic na Arena MRV
- Matéria
- Mais Notícias
O Atlético-MG empatou com o Athletic por 1 a 1, na noite deste sábado (7), em jogo válido pelo Campeonato Mineiro. Após o tropeço na Arena MRV, muitos torcedores do Galo mandaram recados ao técnico Jorge Sampaoli.
Estêvão vira alvo de debate após jogo do Chelsea: ‘Já cansei’
Fora de Campo
Companheiro no Fluminense, Felipe Melo se manifesta sobre ida de Arias ao Palmeiras
Fora de Campo
Veja expulsão de Endrick por agressão em jogo do Lyon
Fora de Campo
Renan Lodi, reforço do Atlético-MG para 2026, abriu o placar para os donos da casa ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, entretanto, o Galo viu Ronaldo Tavares empatar a partida e dar números finais ao duelo.
➡️Estêvão vira alvo de debate após jogo do Chelsea: 'Já cansei'
➡️Ídolo do Fluminense, Felipe Melo se manifesta sobre ida de Arias ao Palmeiras
Nas redes sociais, muitos torcedores do Atlético-MG mandaram alguns recados ao técnico Jorge Sampaoli. O argentino não foi poupado de críticas após o tropeço dentro de casa. Veja os comentários abaixo:
Veja os comentários sobre Jorge Sampaoli
Como foi o jogo do Atlético-MG
A partida mal havia começado e o Atlético já mostrou eficiência para abrir o placar. Logo aos quatro minutos, Éverson fez um lançamento longo preciso, Renan Lodi se infiltrou entre os defensores, dominou a bola com categoria e finalizou com frieza, deslocando o goleiro.
Com a vantagem no placar, o Atlético-MG controlou a primeira etapa. Na parte final do período, o jogo ficou mais brigado e disputado, com maior concentração de duelos no meio-campo, mas sem a criação de grandes chances para nenhuma das equipes.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
🤑 Aposte no Atlético-MG! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
A segunda etapa começou com o Athletic adotando uma postura mais ofensiva, em busca do empate, que não demorou a acontecer.
David Braga recebeu a bola dentro da área e tentou o drible sobre Ruan, que acabou derrubando o atacante. Inicialmente, o árbitro mandou o lance seguir, mas foi recomendado a revisar a jogada no VAR. Após a análise no monitor, a penalidade foi assinalada contra o Atlético-MG. Na cobrança, Tavares bateu com firmeza no meio do gol e deixou tudo igual para a equipe de São João del-Rei.
Após sofrer o gol de empate, o Atlético-MG se lançou ao ataque. Sampaoli promoveu mudanças e montou uma equipe bastante ofensiva na tentativa de retomar a vantagem no placar e reassumir a liderança. No entanto, apesar da pressão exercida, a equipe pecou pela falta de pontaria e pela imprecisão nas finalizações.
- Matéria
- Mais Notícias