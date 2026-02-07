Torcida do Atlético-MG manda recado a Sampaoli após tropeço no Mineiro

O Atlético-MG empatou com o Athletic por 1 a 1, na noite deste sábado (7), em jogo válido pelo Campeonato Mineiro. Após o tropeço na Arena MRV, muitos torcedores do Galo mandaram recados ao técnico Jorge Sampaoli.

continua após a publicidade

Renan Lodi, reforço do Atlético-MG para 2026, abriu o placar para os donos da casa ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, entretanto, o Galo viu Ronaldo Tavares empatar a partida e dar números finais ao duelo.

➡️Estêvão vira alvo de debate após jogo do Chelsea: 'Já cansei'

➡️Ídolo do Fluminense, Felipe Melo se manifesta sobre ida de Arias ao Palmeiras

Nas redes sociais, muitos torcedores do Atlético-MG mandaram alguns recados ao técnico Jorge Sampaoli. O argentino não foi poupado de críticas após o tropeço dentro de casa. Veja os comentários abaixo:

continua após a publicidade

Cissé em estreia como profissional (Foto: Pedro Souza / Atlético-MG)

Veja os comentários sobre Jorge Sampaoli

Como foi o jogo do Atlético-MG

A partida mal havia começado e o Atlético já mostrou eficiência para abrir o placar. Logo aos quatro minutos, Éverson fez um lançamento longo preciso, Renan Lodi se infiltrou entre os defensores, dominou a bola com categoria e finalizou com frieza, deslocando o goleiro.

Com a vantagem no placar, o Atlético-MG controlou a primeira etapa. Na parte final do período, o jogo ficou mais brigado e disputado, com maior concentração de duelos no meio-campo, mas sem a criação de grandes chances para nenhuma das equipes.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte no Atlético-MG! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

A segunda etapa começou com o Athletic adotando uma postura mais ofensiva, em busca do empate, que não demorou a acontecer.

David Braga recebeu a bola dentro da área e tentou o drible sobre Ruan, que acabou derrubando o atacante. Inicialmente, o árbitro mandou o lance seguir, mas foi recomendado a revisar a jogada no VAR. Após a análise no monitor, a penalidade foi assinalada contra o Atlético-MG. Na cobrança, Tavares bateu com firmeza no meio do gol e deixou tudo igual para a equipe de São João del-Rei.

Após sofrer o gol de empate, o Atlético-MG se lançou ao ataque. Sampaoli promoveu mudanças e montou uma equipe bastante ofensiva na tentativa de retomar a vantagem no placar e reassumir a liderança. No entanto, apesar da pressão exercida, a equipe pecou pela falta de pontaria e pela imprecisão nas finalizações.