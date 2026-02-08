Inteligência artificial prevê goleada em Corinthians x Palmeiras

Corinthians e Palmeiras vão se enfrentar, neste domingo (8), em jogo decisivo do Campeonato Paulista. Para esquentar os motores da decisão, o Lance! consultou a previsão de uma inteligência artificial, que surpreendeu e apontou uma goleada no clássico.

De acordo com a previsão do ChatGPT, o Corinthians vai vencer o Palmeiras por 4 a 1 na Néo Química Arena. A inteligência artificial apontou um domínio grande para o Timão no duelo, que seria trágico para o time comandado por Abel Ferreira.

A goleada, de acordo com a IA, contaria com três gol do holandês Memphis Depay, grande nome do time comandado por Dorival Júnior. Yuri Alberto marcaria o quarto gol do Timão, enquanto Vitor Roque fecharia o placar de Palmeiras x Corinthians.

Gustavo Gómez e Yuri Alberto disputam a bola em Corinthians x Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Como chegam Palmeiras e Corinthians para o clássico

Corinthians e Palmeiras se enfrentam nesta domingo (8), às 20h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. O confronto, válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

O Corinthians ocupa a quarta posição, com 11 pontos conquistados em seis partidas, resultado de três vitórias, dois empates e uma derrota. O time soma nove gols marcados e cinco sofridos, saldo positivo de quatro, além de aproveitamento de 61%.

Já o Palmeiras soma 12 pontos após seis rodadas e aparece entre os primeiros colocados da tabela, com quatro vitórias e duas derrotas. Apesar da boa pontuação, o desempenho ofensivo e defensivo é equilibrado, com seis gols marcados e seis sofridos, o que resulta em saldo zero. A equipe mantém aproveitamento de 66%.

A equipe que vencer o Derby garantirá de forma antecipada uma das vagas, enquanto o outro time seguirá com boas chances de classificação na última rodada.