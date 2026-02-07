Decisão de Filipe Luís em Flamengo x Sampaio Côrrea repercute: 'Não vejo'
Rubro-Negro decide a vida na competição neste sábado (7)
Flamengo e Sampaio Côrrea vão se enfrentar, na noite deste sábado (7), em jogo decisivo pela última rodada da Taça Guanabara. Antes da bola rolar, uma decisão do técnico Filipe Luís chamou muita atenção nas redes sociais.
No confronto entre Flamengo e Sampaio Côrrea, o time de Filipe Luís definirá o seu futuro no Campeonato Carioca, com duas possibilidades: classificação às quartas de final ou ida para a disputa dos playoffs contra o rebaixamento.
O jovem técnico rubro-negro optou por escalar Lucas Paquetá como segundo volante, e a decisão repercutiu demais nas redes sociais antes da bola rolar para Flamengo x Sampaio Côrrea. Veja os comentários abaixo:
Veja comentários sobre a decisão de Filipe Luís
Escalação do Flamengo para pegar o Sampaio Côrrea
O Flamengo joga a vida no Campeonato Carioca na noite deste sábado (7). Para o confronto contra o Sampaio Corrêa no Maracanã, às 21h (de Brasília), o técnico Filipe Luís optou por preservar alguns titulares, como Rossi e Arrascaeta. Assim, o Rubro-Negro, que precisa vencer e torcer por outros resultados, entra em campo com o time modificado.
A escalação do Flamengo para enfrentar o Sampaio Côrrea é a seguite: Andrew; Royal, Danilo, Vitão e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Paquetá e Carrascal; Plata, Samuel Lino e Pedro.
O Flamengo informou que Rossi, Varela, Alex Sandro, Léo Ortiz, De La Cruz, Allan e Arrascaeta, que não foram relacionados para o jogo, realizaram treinamento no Ninho do Urubu na manhã deste sábado. Além disso, Jorginho, Luiz Araújo e Saúl, no departamento médico, também estão fora.
