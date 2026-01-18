Vidente crava o vencedor do clássico entre Corinthians x São Paulo

Contando com o apoio da Fiel, o Corinthians recebe o São Paulo, neste domingo (18), às 16h, em clássico válido pela 3ª rodada do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena. De olho neste confronto decisivo, o vidente Luís Filho, do canal "Renascer das Cartas" apontou um favoritismo para a equipe alvinegra.

Segundo o tarólogo, o Corinthians deve mudar seu estilo de jogo para o clássico contra o São Paulo. Para ele, apesar das adaptações dentro do jogo, o Timão deve encontrar oportunidades dentro da partida e criar chances claras de gol durante os 90 minutos. .

Por outro lado, o vidente reforçou que o São Paulo pode apresentar uma postura mais ofensiva neste clássico. Na visão de Luís Filho, a equipe de Hernán Crespo vai oferecer perigo quando conseguir escapar em velocidade ao ataque. No entanto, essa estratégia pode dar errado caso o sistema defensivo não esteja bem encaixado.

De uma maneira geral, Luís Filho apostou em uma disputa muito equilibrada no clássico paulista. Segundo ele, a equipe do Corinthians pode encontrar mais oportunidades dentro da partida e sair com o resultado positivo. O empate, no entanto, não está descartado. A expectativa é de mais uma partida muito disputada.

Corinthians x São Paulo

Empatados na tabela de classificação, os rivais Corinthians e São Paulo se enfrentam neste domingo (18), pela 3ª rodada do Campeonato Paulista. Jogando ao lado de seu torcedor, o Timão busca o bicampeonato em 2026. Já o São Paulo, quer espantar a má fase e pretende dificultar a vida do rival. A bola rola às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena.

