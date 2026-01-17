Corinthians x São Paulo: IA crava resultado do clássico pelo Paulistão
Partida acontece neste domingo (18), na Neo Química Arena
São Paulo e Corinthians entram em campo neste domingo (18) para se enfrentar na 3ª rodada do Campeonato Paulista. O Lance! perguntou para a Meta IA, inteligência artificial do WhatsApp, quanto seria o jogo, e a ferramenta cravou o placar de 1 a 1 na Neo Química Arena.
De um lado, mesmo com a conta no vermelho, o alvinegro conseguiu conquistar os títulos do Campeonato Paulista e Copa do Brasil. Já o Tricolor, passou o ano em branco.
Corinthians x São Paulo
O clássico paulista acontece neste domingo (18), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela terceira rodada do Paulistão. As equipes chegam para o confronto em situações semelhantes fora de campo. Ambas convivem com crises administrativas nas atuais gestões.
Apesar disso, o Corinthians ainda tem conseguido ter um destaque dentro de campo. Na última, temporada, a equipe de Dorival Júnior conseguiu conquistar a taça da Copa do Brasil e do Paulistão. Já o São Paulo, amargou um ano de decepções, cenário que se estende em 2026.
Prováveis escalações
O São Paulo deve ir a campo com: Rafael; Rafael Toloi, Arboleda e Alan Franco; Maik (Cédric), Pablo Maia, Danielzinho, Marcos Antônio e Wendell; Luciano e Tapia (Calleri).
Em casa, o Corinthians deve entrar com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Charles, André, Carrillo e Breno Bidon; Vitinho e Yuri Alberto.
