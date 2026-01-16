Maratona de Série A vira problema para o Corinthians; veja a sequência

O Corinthians terá uma 'maratona' contra equipes da Série A nas próximas duas semanas. Ainda em ritmo de 'pré-temporada', a equipe de Dorival Júnior terá uma sequência decisiva para o futuro no Campeonato Paulista, além da estreia do Brasileirão e a decisão da Supercopa Rei.

Desde o título da Copa do Brasil passaram somente 26 dias. O clube alvinegro se reapresentou somente no dia 3 de janeiro, e teve baixas desde a última temporada. Romero, Talles Magno, Maycon e Fabrizio Angileri deixaram o elenco.

Memphis e Raniele se recuperam de lesões que vêm do ano passado e ainda não entraram em campo. O camisa 10 trata um edema ósseo, enquanto o volante sente dores e também segue fora. Rodrigo Garro passou por cirurgia na região do punho e também está de molho.

Maratona

O clube alvinegro encara uma sequência de cinco jogos contra equipes da Série A neste início de temporada. No primeiro desafio, nesta quinta-feira (15), o Corinthians foi derrotado por 3 a 0 para o Red Bull Bragantino.

Na próxima rodada, o Timão enfrenta o São Paulo, na Neo Química Arena. Dorival Júnior mostrou preocupação com a sequência em meio a um processo de 'reconstrução' da equipe.

- Saímos de dois jogos e estamos pegando três adversários da Série A. Depois da primeira partida, já são três clássicos em sequência. Talvez sejamos a única equipe do Campeonato Paulista que terá esses confrontos logo no início - disse em entrevista coletiva após a derrota em Bragança Paulista.

Timão perdeu por 3 a 0 para o Red Bull Bragantino (Foto: Wanderson Oliveira/PxImages/GazetaPress)

Próximos jogos do Corinthians