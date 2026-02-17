O Botafogo divulgou a lista de relacionados para a estreia da Libertadores com as ausências de Danilo e Arthur Cabral. Nesta quarta-feira (18), o Alvinegro visita o Nacional Potosí, pelo jogo de ida da 2ª fase da competição, às 21h30 (de Brasília).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal!

O meia e o centroavante se recuperam de problemas físicos, e Martín Anselmi não poderá contar com a dupla na altitude de Potosí. Ainda assim, o treinador argentino viaja com a base da equipe titular, que enfrentou o Flamengo, nas quartas de final do Campeonato Carioca.

➡️ Aposte em Nacional Potosí x Botafogo, pela Libertadores!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Nesta terça-feira (17), o Botafogo deixa o Rio de Janeiro com destino a Sucre com 19 jogadores, além da comissão técnica. Na semana passada, o Alvinegro já havia levado outros nove atletas para a cidade boliviana com o objetivo de facilitar a adaptação na altitude.

Eliminado do Campeonato Carioca, o Botafogo tem foco total na classificação para a 3ª fase da Libertadores. Na próxima semana, o Alvinegro recebe o Nacional Potosí, no Estádio Nilton Santos, em busca da vaga na próxima fase.

continua após a publicidade

Veja a lista de relacionados do Botafogo para a Libertadores:

Goleiros:

Neto

Léo Linck

Cristhian Loor

Defensores:

Alex Telles

Alexander Barboza

Bastos

Gabriel Abdias

Jhoan Hernández

Justino

Kadu

Kauã Cruz

Mateo Ponte

Vitinho

Ythallo

Meias:

Arthur Novaes

Bernardo Valim

Wallace Davi

Newton

Montoro

Marquinhos

Atacantes:

Artur Arthur Izaque Jordan Barrera Kadir Kauan Toledo Lucas Villalba Matheus Martins Nathan

📲 De olho no Lance! e no Botafogo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.