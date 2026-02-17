menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBotafogo

Botafogo divulga lista de relacionados com ausências para a estreia da Libertadores

Alvinegro não conta com dois titulares para jogo na altitude

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/02/2026
15:19
Martín Anselmi orienta jogadores durante treino do Botafogo
imagem cameraMartín Anselmi orienta jogadores durante treino do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)
O Botafogo divulgou a lista de relacionados para a estreia da Libertadores com as ausências de Danilo e Arthur Cabral. Nesta quarta-feira (18), o Alvinegro visita o Nacional Potosí, pelo jogo de ida da 2ª fase da competição, às 21h30 (de Brasília).

Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal!

O meia e o centroavante se recuperam de problemas físicos, e Martín Anselmi não poderá contar com a dupla na altitude de Potosí. Ainda assim, o treinador argentino viaja com a base da equipe titular, que enfrentou o Flamengo, nas quartas de final do Campeonato Carioca.

Nesta terça-feira (17), o Botafogo deixa o Rio de Janeiro com destino a Sucre com 19 jogadores, além da comissão técnica. Na semana passada, o Alvinegro já havia levado outros nove atletas para a cidade boliviana com o objetivo de facilitar a adaptação na altitude.

Eliminado do Campeonato Carioca, o Botafogo tem foco total na classificação para a 3ª fase da Libertadores. Na próxima semana, o Alvinegro recebe o Nacional Potosí, no Estádio Nilton Santos, em busca da vaga na próxima fase.

Veja a lista de relacionados do Botafogo para a Libertadores:

Goleiros:

  • Neto
  • Léo Linck
  • Cristhian Loor

Defensores:

  • Alex Telles
  • Alexander Barboza
  • Bastos
  • Gabriel Abdias
  • Jhoan Hernández
  • Justino
  • Kadu
  • Kauã Cruz
  • Mateo Ponte
  • Vitinho
  • Ythallo

Meias:

  • Arthur Novaes
  • Bernardo Valim
  • Wallace Davi
  • Newton
  • Montoro
  • Marquinhos

Atacantes:

  1. Artur
  2. Arthur Izaque
  3. Jordan Barrera
  4. Kadir
  5. Kauan Toledo
  6. Lucas Villalba
  7. Matheus Martins
  8. Nathan

Elenco do Botafogo reunido antes do jogo contra o Flamengo
Elenco do Botafogo reunido antes do jogo contra o Flamengo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

