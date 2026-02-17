Botafogo divulga lista de relacionados com ausências para a estreia da Libertadores
Alvinegro não conta com dois titulares para jogo na altitude
O Botafogo divulgou a lista de relacionados para a estreia da Libertadores com as ausências de Danilo e Arthur Cabral. Nesta quarta-feira (18), o Alvinegro visita o Nacional Potosí, pelo jogo de ida da 2ª fase da competição, às 21h30 (de Brasília).
O meia e o centroavante se recuperam de problemas físicos, e Martín Anselmi não poderá contar com a dupla na altitude de Potosí. Ainda assim, o treinador argentino viaja com a base da equipe titular, que enfrentou o Flamengo, nas quartas de final do Campeonato Carioca.
Nesta terça-feira (17), o Botafogo deixa o Rio de Janeiro com destino a Sucre com 19 jogadores, além da comissão técnica. Na semana passada, o Alvinegro já havia levado outros nove atletas para a cidade boliviana com o objetivo de facilitar a adaptação na altitude.
Eliminado do Campeonato Carioca, o Botafogo tem foco total na classificação para a 3ª fase da Libertadores. Na próxima semana, o Alvinegro recebe o Nacional Potosí, no Estádio Nilton Santos, em busca da vaga na próxima fase.
Veja a lista de relacionados do Botafogo para a Libertadores:
Goleiros:
- Neto
- Léo Linck
- Cristhian Loor
Defensores:
- Alex Telles
- Alexander Barboza
- Bastos
- Gabriel Abdias
- Jhoan Hernández
- Justino
- Kadu
- Kauã Cruz
- Mateo Ponte
- Vitinho
- Ythallo
Meias:
- Arthur Novaes
- Bernardo Valim
- Wallace Davi
- Newton
- Montoro
- Marquinhos
Atacantes:
- Artur
- Arthur Izaque
- Jordan Barrera
- Kadir
- Kauan Toledo
- Lucas Villalba
- Matheus Martins
- Nathan
