Vidente crava derrota de gigante na 22° rodada do Brasileirão

A 22° rodada do Brasileirão antecede os jogos da Seleção Brasileira nas eliminatórias e promete ser muito agitada. A partir deste sábado (30), os clubes vão a campo para melhorar ou manter suas posições na tabela, e um vidente cravou a derrota de um clube gigante.

Neste sábado, a rodada do Brasileirão já começa com um duelo de gigantes: Ás 21H (Brasília), Cruzeiro e São Paulo entram em campo no Mineirão. O vidente Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, fez uma previsão para esse jogo.

Em grande momento sob o comando do português Leonardo Jardim, o Cruzeiro deve vencer o Tricolor Paulista de Hernan Crespo. Pelo menos, essa é a previsão do vidente Luiz Filho. Segundo ele, o Cabuloso entrará mais ligado na partida, e vai fazer valer o mando de campo no Brasileirão.

- O Cruzeiro vai ter algumas dificuldades, mas vai entender e melhorar sua jogabilidade. Tem uma carta que fala de território, por isso vejo uma vantagem energética para os donos da casa - revelou o vidente.

Cruzeiro x São Paulo, pelo Brasileirão: como chegam as equipes

Cruzeiro e São Paulo se enfrentam neste sábado (30), às 21h, no Mineirão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes vêm de vitória na rodada passada e esperam manter o bom rendimento recente. No jogo do turno, houve empate por 1 a 1, no Morumbis, em 13 de abril. A partida terá transmissão do “Sportv” e do “Premiere”.

O Cruzeiro ocupa a terceira colocação no Brasileirão, com 41 pontos, atrás de Flamengo (46) e Palmeiras (42). Na rodada passada, a Raposa interrompeu a sequência de duas partidas sem vitória na competição, ao derrotar o Internacional por 2 a 1, sábado (23), no Mineirão. E na quarta-feira (27), a equipe do técnico Leonardo Jardim venceu a primeira partida pelas quartas de final da Copa do Brasil: 2 a 0 sobre o Atlético-MG, na Arena MRV.

O São Paulo está na sétima posição do Brasileirão, com 32 pontos, e vem em grande ascensão sob o comando do técnico Hernán Crespo. Além de estar classificado para as quartas de final da Copa Libertadores, o Tricolor paulista não perde há oito rodadas no Brasileiro, com seis vitórias e dois empates – no domingo (24), derrotou o Atlético-MG por 2 a 0, no Morumbis.