Rivais reagem a jogador do Botafogo na Seleção Brasileira: ‘Tinha que ser’

Botafogo e Seleção Brasileira tem uma relação histórica e muito conhecida. O clube tem o maior número de jogadores convocados em copas do mundo com a camisa amarelinha. Nesta sexta-feira (29), o lateral-direito Vitinho foi convocado visando à janela para os jogos contra Chile e Bolívia, válidos pelas duas últimas rodadas das Eliminatórias, e os rivais reagiram nas redes sociais.

continua após a publicidade

Vanderson, do Mônaco, foi cortado do grupo após conversa entre os departamentos médicos do clube francês e da Seleção. No lugar dele, Vitinho do Botafogo, foi chamado. O primeiro dia de trabalho na Granja Comary, em Teresópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, será segunda-feira (1/9).

➡️Europeus reagem à chegada de John à Premier League: ‘Sinceramente’

Quando a notícia sobre o lateral do Botafogo na Seleção Brasileira surgiu, os rivais começaram a se manifestar nas redes sociais. Como é de praste no futebol, a maioria não curtiu o nome escolhido por Carlo Ancelotti. Veja abaixo.

continua após a publicidade

Carlo Ancelotti convocou Vitinho, do Botafogo, para a Seleção Brasileira (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Veja reação dos rivais com Vitinho, do Botafogo, na Seleção Brasileira

Glorioso nos holofotes

Comandado por Davide Ancelotti, filho de Carlo, o Botafogo teve outros nomes na chamada "pré-lista" da Seleção Brasileira para os jogos contra Chile e Bolívia. Alex Telles, Danilo e John - vendido nesta sexta para o Nottingham Forest - eram os outros jogadores listados.

Vitinho é um dos destaques do Alvinegro desde o segundo semestre de 2024, com os títulos do Brasileirão e da Libertadores. Ele soma 57 jogos com a camisa alvinegra, com dois gols marcados e três assistências.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linha

O jogador é pilar defensivo do Botafogo de Davide. Sob os olhares de Carlo Ancelotti, contra a LDU, no Nilton Santos, válido pela Libertadores, Vitinho fez uma de suas grandes exibições pelo clube e salvou a derrota em casa. Fora, o Glorioso não foi capaz de parar os equatorianos e foi eliminado.