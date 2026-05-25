Santos reduz preço dos ingressos e tenta recuperar apoio da torcida
Baixo público nos jogos do Peixe reflete no desempenho ruim do time dentro de campo
- Matéria
- Mais Notícias
O Santos registrou os piores públicos do ano entre o fim de abril e o início de maio, reflexo de um momento de instabilidade dentro e fora de campo. Sob o comando de Cuca, o time abriu o placar em 12 partidas, mas sofreu o empate ou a virada em oito delas, cenário que aumentou a pressão sobre elenco e comissão técnica.
Santos terá desfalque para duelo contra Vitória pelo Campeonato Brasileiro
Santos
Santos inicia preparação para decisão na Sul-Americana e anuncia ingressos a R$ 5 para sócios
Santos
Cuca nega privilégios de Neymar no Santos: ‘Faz tudo igual a todo mundo’
Santos
A ausência de Neymar, a presença na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e a lanterna do Grupo D da Copa Sul-Americana desanimaram o torcedor santista. Fora das quatro linhas, o clube também convive com um ambiente turbulento nos bastidores, marcado por protestos recentes das torcidas organizadas contra o novo estatuto, que deverá ser votado em breve pelo Conselho Deliberativo.
Na temporada, o Peixe disputou 16 partidas como mandante, jogando pelo Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. Em 11 delas, o clube superou a marca de 10 mil pagantes.
O Peixe também mandou dois jogos na Neo Química Arena, estádio do Corinthians. No mais recente, registrou o maior público do ano: 45.662 torcedores e renda de R$ 3.022.470 na derrota por 3 a 0 para o Coritiba, pelo Brasileirão. Na ocasião, o clube promoveu ingressos com preços entre R$ 60 e R$ 140.
Em contrapartida, apenas uma semana antes do duelo contra o Coxa, o Santos havia registrado o pior público da temporada na vitória por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão, com apenas 6.291 presentes na Vila Belmiro.
Se no Campeonato Paulista a média de público foi positiva, a reta final antes da pausa para a Copa do Mundo expôs um distanciamento cada vez maior entre equipe e torcida. No empate por 2 a 2 contra o San Lorenzo, da Argentina, pela Sul-Americana, apenas 6.948 torcedores acompanharam na Vila Belmiro mais um roteiro frustrante: o Santos abriu 2 a 0, mas novamente cedeu o empate.
Em meio aos problemas físicos do elenco, aos bastidores agitados e à ausência de Neymar, que se recupera de um edema na panturrilha enquanto se prepara para a Copa do Mundo, o Santos tenta se reaproximar do seu torcedor.
Para a partida desta terça-feira (26), contra o Deportivo Cuenca, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, o clube disponibilizou uma carga limitada de ingressos a R$ 5 para sócios. O duelo é tratado como decisivo: além de precisar vencer, o Peixe ainda depende de outros resultados para seguir vivo na competição continental.
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
Público e renda dos jogos do Santos na Vila Belmiro:
CAMPEONATO BRASILEIRO:
Brasileirão (2ª rodada) - 04.02 - Santos 1 x 1 São Paulo - 20h - Vila Belmiro
Público: 10.280
Renda: R$602.735,63
Brasileirão (4ª rodada) - 26.02 - Santos 2 x 1 Vasco - 19h - Vila Belmiro
Público: 8.808
Renda: R$ 539.319,33
Brasileirão (6ª rodada) - 15.03 - Santos 1 x 1 Corinthians - 16h - Vila Belmiro
Público: 15.008
Renda: R$ 1.006.278,40
Brasileirão (7ª rodada) - 18.03 - Santos 1 x 3 Internacional - 21h30 - Vila Belmiro
Público: 10.031
Renda: R$ 631.264,73
Brasileirão (9ª rodada) - 02.04 - Santos 2 x 0 Remo - 19h - Vila Belmiro
Público: 12.242
Renda: R$ 850.094,99
Brasileirão (11ª rodada) - 11.04 - Santos 1 x 0 Atlético-MG - 20h - Vila Belmiro
Público: 12.175
Renda: R$ 938.762,97
Brasileirão (12ª rodada) - 19.04 - Santos 2 x 3 Fluminense - 16h -Vila Belmiro
Público: 14.179
Renda: R$1.192.798,58
Brasileirão (15ª rodada) - 10.05 - Santos 2 x 0 Red Bull Bragantino - 18h30 - Vila Belmiro
Público: 6.291
Renda: R$ 375.855,40
Brasileirão (16ª rodada) - 17.05 - Santos 0 x 3 Coritiba - 11h - Neo Química Arena
Público: 45.662
Renda: R$ 3.022.470,00
COPA SUL-AMERICANA:
Sul-Americana (2ª rodada) - 14.04 - Santos 1 x 1 Recoleta - 21h30 - Vila Belmiro
Público: 9.648
Renda: R$ 504.381,26
Sul-Americana (5ª rodada) - 20.05 - Santos x San Lorenzo - 19h - Vila Belmiro
Público: 6.948
Renda: R$ 373.906,39
COPA DO BRASIL:
Copa do Brasil (ida - quinta fase) - 22.04 - Santos 0 x 0 Coritiba - 19h30 - Vila Belmiro
Público: 7.182
Renda: R$ 380.322,56
CAMPEONATO PAULISTA:
Fase de Grupos (1ª rodada) - 10.01 - Santos 1 x 0 Novorizontino - 16h - Vila Belmiro
Público: 13.091
Renda: R$ 879.897,37
Fase de Grupos (5ª rodada) - 25.01 - Santos 0 x 0 Red Bull Bragantino - 16h - Neo Química Arena
Público: 30.609
Renda: R$ 2.344.295,00
Fase de Grupos (4ª rodada) - 22.01 - Santos 1 x 1 Corinthians - 19h30 - Vila Belmiro
Público: 13.693
Renda: R$ 928.598,57
Fase de Grupos (8ª rodada) - 15.02 - Santos 6 x 0 Velo Clube - 20h30 - Vila Belmiro
Público: 13.422
Renda: R$ 1.055.230,36
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias