menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Vidente aponta resultado de Corinthians x Grêmio pelo Brasileirão

Bola rola na Neo Química Arena, neste domingo (2), às 16h (Brasília)

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Dia 01/11/2025
22:37
Corinthians e Grêmio no Brasileirão (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)
imagem cameraCorinthians e Grêmio no Brasileirão (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Corinthians e Grêmio se enfrentam, neste domingo (2), pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro. A Neo Química Arena vai receber mais um grande público, e um vidente apontou quem vai vencer a partida importante.

continua após a publicidade

De acordo com o vidente Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, o Corinthians deve vencer o Grêmio jogando dentro de casa. Ele previu que o jogo não será fácil, mas que o Timão tem cartas melhores que o Tricolor Gaúcho.

➡️Lance de Gabigol em jogo do Cruzeiro viraliza: 'Flamengo pelo amor de Deus'

As cartas apontaram que o empate também é uma possibilidade, já que Corinthians x Grêmio tem tudo para ser um jogo estratégico. Segundo o vidente, o Timão deve vencer porque terá mais ações contundentes na partida.

continua após a publicidade
Jogadores do Corinthians comemorando contra o Grêmio. (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)
Jogadores do Corinthians comemorando contra o Grêmio. (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Como chegam Corinthians e Grêmio

O Corinthians chega para enfrentar o Grêmio com uma campanha irregular no Brasileirão, ocupando a 10ª colocação com 39 pontos em 30 jogos. O time venceu 10 partidas, empatou nove e perdeu 11, com 32 marcados e 35 sofridos. O aproveitamento de 43% reflete a instabilidade da equipe, que alterna bons resultados e tropeços, mantendo-se distante da zona de rebaixamento, mas sem embalar na briga por vagas em competições internacionais.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O Grêmio aparece logo atrás do Corinthians, também com 39 pontos, mas em desvantagem nos critérios de desempate. O time gaúcho soma 10 vitórias, nove empates e 11 derrotas, com 33 gols marcados e 38 sofridos. Apesar de um ataque razoável, a defesa tem sido um ponto fraco, o que contribui para uma campanha abaixo das expectativas. O objetivo do clube é reagir nas rodadas finais para afastar qualquer risco e tentar se reaproximar da parte superior da tabela.

continua após a publicidade
Lance!
Lance!
River Plate é o atual campeão da Libertadores
Nacional, do Uruguai
Lance!
FBL-LIBERTADORES-OLIMPIA-FLAMENGO
colo-colo-libertadores
Fluminense 3 x 1 LDU - 2008

Brasil: 25 títulos.

(ANDRÉ MOREIRA/ ESTADÃO)

  • Miniatura da imagem:
  • Miniatura da imagem: River Plate é o atual campeão da Libertadores
  • Miniatura da imagem: Nacional, do Uruguai
  • Miniatura da imagem:
  • Miniatura da imagem: FBL-LIBERTADORES-OLIMPIA-FLAMENGO
  • Miniatura da imagem: colo-colo-libertadores
  • Miniatura da imagem: Fluminense 3 x 1 LDU - 2008

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias