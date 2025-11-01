Vidente aponta resultado de Corinthians x Grêmio pelo Brasileirão

Corinthians e Grêmio se enfrentam, neste domingo (2), pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro. A Neo Química Arena vai receber mais um grande público, e um vidente apontou quem vai vencer a partida importante.

De acordo com o vidente Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, o Corinthians deve vencer o Grêmio jogando dentro de casa. Ele previu que o jogo não será fácil, mas que o Timão tem cartas melhores que o Tricolor Gaúcho.

As cartas apontaram que o empate também é uma possibilidade, já que Corinthians x Grêmio tem tudo para ser um jogo estratégico. Segundo o vidente, o Timão deve vencer porque terá mais ações contundentes na partida.

Jogadores do Corinthians comemorando contra o Grêmio. (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Como chegam Corinthians e Grêmio

O Corinthians chega para enfrentar o Grêmio com uma campanha irregular no Brasileirão, ocupando a 10ª colocação com 39 pontos em 30 jogos. O time venceu 10 partidas, empatou nove e perdeu 11, com 32 marcados e 35 sofridos. O aproveitamento de 43% reflete a instabilidade da equipe, que alterna bons resultados e tropeços, mantendo-se distante da zona de rebaixamento, mas sem embalar na briga por vagas em competições internacionais.

O Grêmio aparece logo atrás do Corinthians, também com 39 pontos, mas em desvantagem nos critérios de desempate. O time gaúcho soma 10 vitórias, nove empates e 11 derrotas, com 33 gols marcados e 38 sofridos. Apesar de um ataque razoável, a defesa tem sido um ponto fraco, o que contribui para uma campanha abaixo das expectativas. O objetivo do clube é reagir nas rodadas finais para afastar qualquer risco e tentar se reaproximar da parte superior da tabela.

