Caio Ribeiro perde a paciência durante Cruzeiro x Corinthians: 'Tem que ajudar'
Equipes se enfrentam pela semifinal da Copa do Brasil
O ex-jogador Caio Ribeiro perdeu a paciência durante a transmissão do confronto entre Cruzeiro e Corinthians, desta quarta-feira (10), pela Globo. As equipes se enfrentam pelo jogo de ida da Copa do Brasil de 2025, no Mineirão.
Durante o primeiro tempo do confronto, o atual comentarista se revoltou com o pouco tempo de bola rolando. No período, a partida foi marcada por muitas paralisações da arbitragem de Anderson Daronco, além de embates entre jogadores das duas equipes.
Ao comentar a situação, Caio Ribeiro inocentou o árbitro do cenário instaurado em campo. Para ele, os principais responsáveis pela baixa qualidade do confronto foram os próprios jogadores.
— A arbitragem no Brasil vive uma péssima temporada, não é o caso do Daronco hoje. Agora, os jogadores tem que fazer a parte deles, tem que colaborar um pouquinho. Qualquer toque, cai como se tivesse sido agredido. Os jogadores tem que ser um pouquinho mais profissionais para ajudar a ter um jogo mais corrido, mais movimentado e com menos erros de arbitragem — disse Caio.
