Fora de Campo

Crítico de Memphis, Craque Neto reage a gol do Corinthians e viraliza na web

Jogador decidiu primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/12/2025
23:35
Craque Neto avaliou a disputa entre Flamengo e Palmeiras pelo Brasileirão (Foto: Reprodução Band)
imagem cameraCraque Neto elogiou atacante Memphis após vitória do Corinthians sobre o Cruzeiro (Foto: Reprodução Band)
O ex-jogador Neto se rendeu ao atacante Memphis, após o holandês marcar o gol da vitória do Corinthians diante do Cruzeiro, por 1 a 0, nesta quarta-feira (10), no Mineirão. Com o feito, a equipe paulista saiu na frente na semifinal da Copa do Brasil.

➡️ Gol de Memphis em Cruzeiro x Corinthians enlouquece web: 'Estrela'

Durante a transmissão da partida, pela Amazon Prime, o atual comentarista não se conteve e elogiou o poder de decisão do holandês. O atleta, que foi muito criticado por Neto ao longo da temporada, caiu nas graças do apresentador.

— Quando o Memphis cabeceia, a bola bate no braço do Fabrício Bruno, desvia, não entra e ele faz o gol. Grande Memphis Depay, que eu nunca critiquei — disse Neto.

O caso repercutiu nas redes sociais. Torcedores repercutiram a declaração do ex-jogador com bom humor. Veja abaixo:

