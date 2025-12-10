Crítico de Memphis, Craque Neto reage a gol do Corinthians e viraliza na web
Jogador decidiu primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil
O ex-jogador Neto se rendeu ao atacante Memphis, após o holandês marcar o gol da vitória do Corinthians diante do Cruzeiro, por 1 a 0, nesta quarta-feira (10), no Mineirão. Com o feito, a equipe paulista saiu na frente na semifinal da Copa do Brasil.
Durante a transmissão da partida, pela Amazon Prime, o atual comentarista não se conteve e elogiou o poder de decisão do holandês. O atleta, que foi muito criticado por Neto ao longo da temporada, caiu nas graças do apresentador.
— Quando o Memphis cabeceia, a bola bate no braço do Fabrício Bruno, desvia, não entra e ele faz o gol. Grande Memphis Depay, que eu nunca critiquei — disse Neto.
O caso repercutiu nas redes sociais. Torcedores repercutiram a declaração do ex-jogador com bom humor. Veja abaixo:
