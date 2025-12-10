Torcedores veem falha de jogador do Cruzeiro em gol do Corinthians: 'Perdido'

O Corinthians abriu o placar no confronto contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira (10), no Mineirão, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Nas redes sociais, torcedores enxergaram uma falha do zagueiro Fabrício Bruno no lance.

O cronômetro marcava 22 minutos, quando Memphis achou um passe para Breno Bidon, no meio de campo, que abriu o campo para o Timão. Na sequência, Carrillo foi acionado pela ponta direita e achou Yuri Alberto, na área, com um cruzamento.

O centroavante escorou para o meio da área, onde estava Memphis, que acompanhou toda a jogada para concluí-la em gol. No meio do toque de Yuri Alberto, Fabrício Bruno tentou interceptar a jogada, mas não teve sucesso. Torcedores criticaram a ação do zagueiro na jogada. Veja a repercussão abaixo:

