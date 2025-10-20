Torcedores mandam recado a Ancelotti em Vasco x Fluminense: ‘Maluquice’

O Vasco abriu o placar no confronto contra o Fluminense, desta segunda-feira (20), no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o atacante Rayan foi destaque da equipe cruzmaltina, ao marcar e fazer a jogada do segundo gol. Nas redes sociais, torcedores do clube carioca pediram a convocação dele para Carlo Ancelotti.

A primeira ação de impacto do jovem atacante aconteceu no primeiro tempo. O cronômetro marcava 37 minutos, quando Rayan em uma arrancada individual arriscou de fora da área para marcar. Ele contou com um desvio, que matou a ação de goleiro Fábio no lance.

Posteriormente, já no segundo tempo, em uma jogada semelhante, o camisa 77 voltou a arriscar de fora da área. Dessa vez, Fábio espalmou, na sobra Andrés Gómez finalizou, mas parou no goleiro tricolor. Em uma segunda tentativa, Nuno Moreira marcou aos cinco minutos do retorno.

Nas redes sociais, torcedores do Vasco foram à loucura com a atuação de Rayan no clássico. Como resultado, grande parte da torcida pediu a convocação do atleta para Carlo Ancelotti, atual treinador da Seleção Brasileira. Veja a repercussão abaixo: