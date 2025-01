Venda de Vitor Reis é unânime entre internautas do Palmeiras: ‘Precisa ser real’

Rumores de uma possível venda do zagueiro Vitor Reis, do Palmeiras, para o Manchester City, da Inglaterra, causaram um grande alvoroço nas redes sociais. Segundo o jornalista André Hernan, os valores oferecidos pelo jovem de 20 anos chegariam a R$ 250 milhões. Confira abaixo alguns comentários sobre a possível transferência do jogador.

Objetivos do Palmeiras com Vitor Reis

O clube planeja negociar o jogador apenas no meio do ano, com a meta de torná-lo o zagueiro mais caro da história do futebol brasileiro. A diretoria alviverde quer superar a marca de Beraldo, ex-São Paulo, vendido ao PSG, da França, por 20 milhões de euros.

De acordo com apuração da reportagem, o Palmeiras avalia Vitor Reis em aproximadamente 35 milhões de euros, mas estaria disposto a negociar o jogador por um valor inferior, cerca de 30 milhões de euros, caso as condições do negócio sejam benéficas para o clube.