Atacante cobra dívida milionária do Internacional; veja valores

Mikael entrou com uma ação na justiça contra o Internacional cobrando uma dívida de aproximadamente R$ 2 milhões. O atacante, que teve passagem discreta pelo clube em 2022, alega que o Colorado pagou apenas quatro das 15 parcelas do acordo de rescisão contratual.

O acordo de rescisão contratual previa um pagamento de 15 parcelas de R$47.475,92. Segundo o jogador, o clube quitou apenas quatro. As informações foram divulgadas pelo ge, que teve acesso à ação.

Mikael jogou no Internacional em 2022, mas não conquistou espaço no time de Mano Menezes. Naquela temporada, o atacante atuou por apenas 10 minutos. Na ocasião, o time enfrentou o Melgar, pela Sul-Americana, e foi eliminado.

Atacante teve contrato rescindido com o Internacional (Ricardo Duarte/Internacional)

Inicialmente, o contrato de Mikael com o Internacional iria até 30 de junho de 2023, mas foi encerrado no início do ano. Com isso, o clube foi obrigado a pagar a rescisão que, segundo o atleta, ainda não foi feita de forma integral.

Internacional tem mais dívidas

O Internacional tem enfrentado dívidas nos últimos meses. Flamengo e Cruzeiro entraram com ações na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) para cobrar pagamentos atrasados em relação a Thiago Maia e Wesley, respectivamente.

Wesley chegou ao Inter no início da última temporada. De acordo com a Raposa, os gaúchos devem R$ 7 milhões pelo jogador e ainda envolveram Maurício na negociação. Por outro lado, o Internacional defende que o pagamento era de R$ 2,8 milhões.

Ainda há a questão de Thiago Maia com o Flamengo. A venda foi acertada em 4 milhões de euros, com a primeira parcela, no valor de 250 mil euros, a ser paga em agosto - o que não aconteceu até o momento. O acordo prevê 10 parcelas.