XV de Jaú enfrenta o São Paulo, nesta sexta-feira (10), em duelo válido pela 3ª rodada da Copinha. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília) e as equipes entram em campo no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú (SP). O confronto será transmitido pelo canal fechado SporTV. ➡️ Clique para assistir no Sportv

Na fase de grupos, o São Paulo venceu as duas partidas e está invicto na Copinha, liderando o Grupo 29 com seis pontos. Logo em seguida, na vice-liderança, o XV de Jaú também conquistou duas vitórias, com desvantagem apenas devido ao saldo de gols, em relação ao Tricolor.

✅ FICHA TÉCNICA

XV DE JAÚ X SÃO PAULO

3ª RODADA - COPINHA

📆 Data e horário: sexta-feira, 10 de janeiro de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú (SP)

📺 Onde assistir: SporTV

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

XV DE JAÚ (Técnico: Isaque Pereira)

Vinicius Dacove; Carlos Daniel, Iago Guilherme, Daniel Passos e Luiz Gabriel; Kaka, Kevyn Alves e Vinicius Tavares; Jorge Quintero, Juan e Marquinhos.



SÃO PAULO (Técnico: Allan Barcellos)

João Paulo; Luis Osorio, Lucas Loss, Lucas Ferreira e Samuel; Maik, Hugo Leonardo e Matheus Alves; Felipe Oliveira, Ryan Francisco e Paulo Sérgio.

