O Botafogo perdeu para o Sampaio Corrêa, neste sábado (18), por 2 a 1, no estádio Lourival Gomes de Almeida, em Saquarema. Após a derrota, o técnico Carlos Leiria falou sobre o planejamento para as próximas partidas e definiu o objetivo do Glorioso no Campeonato Carioca.

O treinador interino lamentou o resultou, admitiu erros na falta de efetividade, mas não deixou de dar méritos à partida do adversário. Segundo Leiria, a desatenção dos jogadores alvinegros foi responsável pelos gols sofridos.

– Acredito que tivemos boas chances, boas possibilidades e, infelizmente, não fomos efetivos no momento de definir a partida, até mesmo de, talvez, sair à frente do placar e sofremos um pouco com algumas desatenções e essas desatenções hoje nos custaram o resultado, as duas desatenções em lances de bola parada.

Em relação a cobranças dos jovens atletas que estão disputando o Campeonato Carioca, o interino deixou claro que o objetivo da equipe é ficar próximo do G4 até o elenco principal estrear na competição. Para ele, a cobrança de defender um clube como o Botafogo, faz parte da formação dos atletas.

– Sim, eles estão no Botafogo, então eles vão ser cobrados, sim, por resultados, seja na Taça Guanabara, seja em campeonatos brasileiros, ou como foram nos Aspirantes recentemente, que fomos o finalista da competição, e vivemos um esporte em que dependemos do resultado, e, com certeza, o resultado também faz parte da formação. Vamos trabalhar bem para o próximo jogo para buscar os três pontos. Esperamos ficar próximo ao G4. Então, um campeonato muito equilibrado, difícil, uma vitória hoje nos colocaria talvez até na liderança da competição. É trabalhar, saber que somos fortes em casa, e, diante disso, conseguir um melhor resultado na próxima partida.

O Alvinegro ainda não tem um técnico para a temporada 2025. O alvo da diretoria, no momento, é o português Vasco Matos, do Santa Clara. Sobre esse momento de indefinição da nova comissão técnica, Carlos Leiria revelou como está sendo o planejamento feito durante este período sem um treinador definitivo, e como vem lidando com o elenco principal.

– Então, tem um planejamento interno, a gente tem sido bem cuidadoso com esse planejamento interno nosso de treinamento, de preparação, não apenas para quando vão estrear a equipe principal, mas sim para uma preparação ao longo da temporada, a temporada não é apenas a estreia da equipe principal, é uma temporada muito longa, e o que nós estamos fazendo no momento é trabalhar, é estar atento aos detalhes de treinamento, atento ao detalhe desse retorno da equipe, e poder ajudar da melhor maneira possível o clube, e ao mesmo tempo conseguir deixar que todos estejam tranquilos, e que possam, a partir desse momento em que a gente trabalha com esses jogadores, ganhar o tempo necessário para que futuramente traga um treinador.

